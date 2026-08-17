Valgrande-Pajares, la joya eclipsada

Por miles se contaban este pasado miércoles las personas que subieron a la estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares para ver el eclipse. Una convocatoria hecha apenas unos días antes por la Consejería de Cultura, Política Llingüistica y Deporte en torno a un evento en el que ayuntamientos, empresas y sectores llevan trabajando meses. El anuncio de la apertura del remonte fue un efecto llamada, y puso a prueba la capacidad de reacción de la estación lenense, fuertemente denostada temporada tras temporada de esquí. Y Pajares respondió, dando cuenta de que la estación lenense, con un poco de mimo, tiene todas las posibilidades para ser un eje económico importante para el concejo en el que se levanta, pero también para las Cuencas y para el resto de Asturias.

Porque aunque a algunos Pajares les suene solo a nieve, lo cierto es que se trata de uno de los parajes montañosos más importantes de Asturias. Y con capacidad para acoger a miles de personas, como se demostró este jueves. Si hubieran podido llegar más vehículos a la zona y no se hubieran colapsado los accesos, había sitio para que otras cinco mil personas pudieran contemplar tranquilamente el baile lunar sobre el sol desde las laderas payariegas.

Con una pantalla gigante, un DJ amenizando la espera con música relajante, y una telecabina a todo tren transportando gente, el Cuitu Negru se convirtió en el mejor punto de Asturias para observar el fenómeno astronómico. Solo tres ingredientes. Los mismos que pueden hacer en invierno de Pajares una estación referencia, pero que por una u otra razón, no se acaban de combinar en condiciones.

Cuando no es la falta de nieve son los problemas laborales, y cuando no, la demandada falta de inversiones por parte de varios colectivos que llevan años quejándose de la marcha de la estación y cargando las tintas, especialmente en esta última legislatura, contra la directora general de Deporte, Manuela Fernández. Haya o no nieve, se gaste más o menos dinero (hasta 20 millones se van a gastar en esta década en la estación lenense), parace que Pajares sigue siendo el patito feo.

Y no lo merece. Primero por la historia, que la respalda como una de las estaciones más longevas del país pese a estar en una cordillera en la que el cambio climático está haciendo estragos. En segundo lugar, por ser cuna de un deporte como el esquí, con referentes como Chus Valgrande o los galgos de Pajares. Y para finalizar, por tener en su mano recursos naturales que se deben poner en valor.

La paciencia en esta sociedad acelerada en la que vivimos es un bien escaso, máxime cuando hablamos de años para desarrollar un proyecto. Años en los que también hay retrasos, justificados o injustificados, pero como las meigas, "haberlos, hailos". Y eso es lo que necesita Pajares, paciencia y un poco de mimo. Porque cuando lo tiene, como demostró el pasado miércoles, Valgrande deja de ser la joya eclipsada de Asturias para brillar con luz propia como el astro rey.