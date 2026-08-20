El Descenso Folklórico del Nalón: la fiesta de todo un pueblo, con personas absolutamente imprescindibles

Hablar del Descenso es hablar de la fiesta por excelencia del Valle del Nalón. Un evento lúdico y festivo, pero también lleno de valores: esfuerzo, ingenio, compañerismo, generosidad, competitividad, imaginación, tesón… Su historia ya la sabe todo el mundo. La idea surgió de un grupo de amigos que, tras la jira y tratando de emular al Descenso del Sella, quiso dar un toque de humor y un divertido final a las fiestas del Otero. La propuesta era que la juventud surcase las aguas de nuestro río, el Nalón, desde el histórico Puente d'Arcu hasta La Chalana, con un único requisito: hacerlo en “algo que flotase” a modo de embarcación; aportar mucho humor y… algunas dosis de sátira.

Desde aquellos años hasta hoy el Descenso ha ido creciendo, multiplicándose, ganando espacio, adeptos, seguidores, participantes, admiradores… Se ha ido transformando en cuanto a ingenio, recursos, materiales, diseños, temáticas… pero no ha perdido su esencia. Y ello ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo: desde el apoyo incondicional de la gente de Laviana a una fiesta que considera que es “de todos” porque realmente es así. No hay lavianés o lavianesa que se lo pierda, los que vivimos aquí no nos vamos y los que están fuera vienen la semana de “les fiestes”. También hay que destacar y poner en valor el inmenso compromiso de las peñas y la gran labor de difusión que se realiza, desde todos los ámbitos para darlo a conocer.

Fruto de ese esfuerzo y de los éxitos precedentes es el público que nos visita, cada vez más numeroso y de sitios más recónditos, a quienes también agradecemos su presencia y seguimos invitando a compartir este día. Y, por supuesto, el propio Ayuntamiento que está muy orgulloso de lo que esta celebración supone para nuestro pueblo y del civismo, buena organización, responsabilidad y buen ambiente, que hay en Laviana durante todo lo que significa el Descenso: lo que se trabaja en los días previos y los posteriores.

Hoy ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional y es una gran satisfacción para Laviana y para Asturias, pero también supone una gran responsabilidad. Como Alcalde lo sé muy bien, al igual que lo sabe el equipo humano que trabaja durante todo el año para que todo salga perfecto. Por eso, a pocos días de la gran cita, siento que es de justicia dar las gracias a cada una de las personas que hacen posible que el Descenso Folklórico del Nalón siga siendo la mejor fiesta del mundo. Mi agradecimiento y reconocimiento a la directiva de la Asociación Llavianeses po’l Descensu (Roberto, Marcos, Rubén, Eva, Milio, Yania, Héctor y Sipu...), porque no siempre se valora ese trabajo callado que empieza justo cuando la última embarcación sale del río y termina cuando la primera sale a la calle al año siguiente y miles de personas van tras ella, primero andando y luego, ya en el río… cada uno como puede, con tal de llevar a su embarcación “a buen puerto”.

Durante este próximo fin de semana, y gracias al trabajo de la asociación, volveremos a disfrutar de una nueva edición del “Regodón” y de una novedad: el desfile y exposición de las embarcaciones el viernes 21 de agosto, previo al gran día. Estoy seguro de que el público disfrutará de esta iniciativa y podrá valorar, aún más, si cabe, el increíble esfuerzo de las Peñas y de la organización. También doy las gracias a Protección Civil del Alto Nalón, sin cuya ayuda esto sería impensable, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque gracias a su labor el evento se realiza con todas las garantías necesarias y, por supuesto, a todo el personal del Ayuntamiento de Laviana, que demuestra que, en muchas ocasiones, el servicio público se ejerce con el corazón.

Solo me queda desear que la 57ª edición del Descenso Folklórico del Nalón sea, un año más, un éxito a la altura del trabajo y la ilusión de tantas y tantas personas que lo hacen posible. Que el público lo disfrute y que, como manda la tradición, repita una y otra vez…

¡Puxa Llaviana, Puxa el Descensu! Y si llueve…. que llueva!

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Julio García es el alcalde de Laviana