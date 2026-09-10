Septiembre

En la tradición popular el noveno mes del año viaja en un vagón asociado a la tristeza. Se dice que se trata de una condición psicológica y temporal que firma su manifiesto a medias entre la llegada del otoño y el final de las vacaciones. Lo que implica, como punto de destino, el regreso a la vida cotidiana y a todas las rutinas que lleva atadas a su mochila: vuelta al trabajo, a la escuela y a tantos otros avatares diarios a los que debemos entregarnos (o enfrentarnos) con mejor o peor fortuna, según las distintas circunstancias de cada cual.

Esta nueva inmersión en la realidad, que pone fin a ese espacio o tiempo suspendido del verano, implica echar una ajeada amplia a nuestro alrededor, observar los cambios que hayan podido suceder, o lo contrario en otras ocasiones. Esa misma tradición popular a la que aludo, acostumbra a regalarnos una frase de sobra conocida: “volver a llenar el depósito de gasolina”, lo que desde un punto de vista literario o poético se trasmuta en una poderosa metáfora de renovación, y, sobre todo, de resistencia.

Recargar la necesaria energía vital para el nuevo viaje exige, de un modo ineludible, echar un vistazo al tablero de juego del que formamos parte. Una pieza que a nivel global está formada por distintos episodios que, aunque tengan su epicentro en lugares muy alejados del nuestro, no dejan de repercutir en nosotros de uno u otro modo. “Hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno”. Esta frase, considerada como pilar del humanismo y atribuida al escritor latino Terencio, es un canto a la empatía, a esa necesaria capacidad de compartir nuestro armario interior (sentimientos, emociones…)con las demás personas. ¿O acaso los 301 niños palestinos muertos en la Franja de Gaza, solo durante el año 2026, por acciones de Israel, no son carne de nuestra propia realidad?

Múltiples son los ejemplos devastadores que se podrían citar, entre desastres climáticos y políticos, sin olvidar los 141 cuerpos devorados por el mar (probablemente la cifra sea mayor) en su intento de llegar a Ceuta. “Para comprender la muerte de forma absoluta habría que padecerla y luego regresar a la vida para contarla,”, escribió el Premio Nobel Elias Canetti, para quien la existencia humana debía consagrarse a una lucha obstinada contra la muerte y el poder. Yen el caso de Ceuta la muerte y el poder están ligados de un modo estrecho a la figura de Mohamed VI, rey de Marruecos desde 1999, fiel representante de una monarquía autoritaria y una dictadura absoluta donde la represión y el incumplimiento de los derechos humanos es una constante.

Descendiendo por el tablero de juego hasta su escala local, y tras pasar unos días abrigado por el calor en un pueblo del sur (esa canícula a la que algunas veces me he referido con fervor en mis colaboraciones), me encontré con una inesperada sorpresa. Pensaba que el asunto de los autobuses “búho” se había solucionado, y todo gracias al empeño y a la lucha de los trabajadores de la empresa. Pero tal parece que no es así, y que las necesarias mamparas de protección no acaban de aparecer.

Las últimas noticias abundan en esa silueta borrosa que enmarca el conflicto.Los autobuses salieron con tres horas de retraso y sin las mamparas de protección, motivo por el que una conductora del servicio nocturno sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser sustituida por otro compañero. Una vez más despunta en el aire una peligrosa combinación entre la tacañería empresarial (por no usar otro calificativo: 4000 euros es el precio de las mamparas) y la desidia o poco interés de alguna de las administraciones para poner fin al conflicto. En todo caso, una vez más, se coloca la cuerda sobre la parte más floja. Lo mismo que en el tablero mundial, donde las torres empresariales y los reyes se imponen a los peones en el ajedrez.