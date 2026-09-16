Una sociedad en desarrollo

En 1895, La Revista Minera publicó diferentes informes con los datos de las industrias que estaban en producción en Mieres y Langreo. El tiempo ha convertido este documento en fundamental para que podamos conocer la potencia que tenía en aquel momento la industrialización en los concejos de las cuencas mineras, multiplicando su población y creando estructuras de todo tipo que configuraron nuestras villas tal y como las conocemos actualmente.

En la comarca de Mieres destacaban entonces tres grandes empresas: La Sociedad Hullera Española, que había creado el II marqués de Comillas; Hulleras del Turón y Fábrica de Mieres. La primera estaba dirigida por Félix Parent y explotaba las minas de Aller, destinando la mayor parte de su producción a abastecer a los barcos de la Compañía Trasatlántica, también propiedad del marqués; en ese momento estaba preparando un nuevo grupo en Carabanzo con varios planos automotores que debían llegar hasta su ferrocarril y desde allí a los lavaderos de Sovilla y la fábrica de aglomerados de Ujo.

La Sociedad Hulleras de Turón, presidida por Víctor Chavarri, había logrado llevar la vía ancha hasta el corazón del valle en La Cuadriella, el sitio elegido para ubicar sus instalaciones centrales: oficinas, almacenes, laboratorio, un gran lavadero y hasta una barriada de vivienda obrera. También se estaban terminando los talleres para reparación de locomotoras, fraguas, carpintería y una plaza amplia para depósito de maderas. La empresa gracias al empalme con el ferrocarril del Norte entre Ujo y Santullano había conseguido colocar en el mercado más de 74.000 toneladas de carbón en nueve meses lo que la colocaba en aquel ejercicio en la lista de grandes productores asturianos.

Fábrica de Mieres y sus minas se encontraban entonces bajo la presidencia del nefasto Ernesto Guilhou; aunque, afortunadamente la sociedad contaba con un buen director, Jerónimo Ibrán. A los tres antiguos grupos de Corujas, Nicolasa y Mariana, acababa de sumar otro muy importante en el Cadabal, en la zona del pico Polio, denominado Baltasara donde se pensaba llegar hasta las 1.000 toneladas de producción diaria. Junto a la bocamina del transversal general ya se había construido un magnífico lavadero capaz de clasificar y lavar 500 toneladas en diez horas de trabajo.

Debido a la distancia desde estos grupos a los hornos se habían trazado tres vías. La de Corujas bajaba hasta Santullano, pero las otras dos cruzaban la vega de Mieres. La importancia que tenían entonces los ferrocarriles mineros se demuestra si pensamos que a estos se añadían en aquel momento los de Turón y el coto de Figaredo, las minas de Aller, la Sociedad carbonera de Lena y el de Manuel Fernández y Compañía que iba hasta los muelles de embarque en la estación del Norte.

Jerónimo Ibrán estaba poniendo en funcionamiento nuevos hornos y se trabajaba para abrir una central eléctrica a un kilómetro del taller de acero con tres dinamos movidas por tres turbinas Laval de 30 caballos cada una suficiente para el alumbrado de la Fábrica y el movimiento de un pilón y de unas modernas grúas eléctricas suministradas por la casa Breguet que iban a correr a lo largo y ancho de las instalaciones llevando grandes pesos.

En las empresas con menos volumen también había movimientos. La Sociedad J. Bertrand y Compañía se acababa de disolver por acuerdo mutuo de sus socios para constituir otra nueva que aprovechaba todas las vías, talleres y haberes con el nombre de Manuel Fernández y Compañía, pero llevando su domicilio social desde Mieres a Oviedo. La habían formado el propio Manuel Fernández y Medardo Álvarez que ya estaban en la anterior más los nuevos capitalistas Juan G. Vallés, José Alonso del Campo y Aniceto Sela.

Otra actividad minera en la cuenca del Caudal era el mercurio, explotado por El Porvenir de Asturias en la zona de La Peña. Su director era Juan Stuyck y en aquel ejercicio su producción había sido de 6.345,47 toneladas de mineral -200 menos que el año anterior-, aunque con un coste similar. También era menor la cantidad de cinabrio y residuos arsenicales que se beneficiaban en la fábrica de azogue donde se habían obtenido 1.800 frascos de mercurio; pero, con todo, podía decirse que la sociedad marchaba sin problemas. La explicación estaba por un lado en la disminución de la ley del mineral que se iba encontrado y sobre todo en la inversión dedicada a la profundización de 50 metros del pozo maestro de mina Esperanza.

La misma empresa obtenía el carbón necesario para sus instalaciones en el valle de Cenera. Allí, las minas seguían manteniéndose con poco coste, salvo la de San Pedro, que a pesar de contar con su propio ferrocarril había tenido que cerrar porque la capa que se explotaba era muy irregular y a la sociedad le salía más cuenta comprar fuera la hulla y el cok. No obstante, la prueba de la buena marcha del negocio estaba en que gracias a la buena dirección se había podido dar un dividendo de 75 pesetas por acción, después de atender a todos los gastos sociales y respetando el fondo de reserva que el prudente Stuyck había creado para garantizar la seguridad financiera de esta sociedad.

En Langreo, la apertura de nuevos mercados en el interior peninsular dejó obsoleto el tradicional ferrocarril de que lo unía con Gijón para el embarque de mineral, pero el conde Sizzo y el ingeniero Wenceslao González habían llevado una nueva línea desde Ciaño-Santa Ana hasta Soto de Rey que enlazaba allí con la vía del Norte lo que estaba ayudando a mejorar las industrias ya asentadas y a crear otras nuevas, colocando a esta cuenca en un situación privilegiada por delante de Mieres.

Entre las muchas explotaciones del Nalón destacaban por su importancia las pertenecientes a la Unión Hullera y Metalúrgica de Asturias presidida por León Daguerre D´Hospital y el marqués de Urquijo y dirigida por Luis Adaro. Esta sociedad tenía cuatro grupos: Mosquitera, comunicado únicamente por el ferrocarril de Langreo; La Justa, servido solo por el de Soto de Rey y los de Sama y María Luisa, que utilizaban indistintamente ambas líneas.

El grupo de La Justa llevaba sus carbones indistintamente hasta Gijón y Avilés, por un lado, y al interior de Castilla, por otro, y había instalado en Peña Rubia una estación para el embarque, un lavadero capaz de suministrar 25 toneladas de carbón a la hora y una batería de hornos Coppée para la fabricación de cok. El grupo de Sama lo formaban las explotaciones de Hermosura, Imperial y Cogida, que era donde se concentraba el carbón y contaba con un moderno plano automotor. El grupo de María Luisa, llevado por los ingenieros Ramón de Urrutia y Daniel de la Escosura destacaba por su moderno lavadero que servía de modelo para otros que se estaban haciendo en Asturias.

La Unión Hullera había construido para los carbones de María Luisa un cargadero en la estación Ciaño-Santa Ana con 150 metros de longitud que tenía a un lado una vía ancha como la del Norte y al otro una ajustada al ancho del ferrocarril de Langreo El cargadero era capaz de almacenar 6.000 toneladas entre sus pilares y embarcar 15.000 toneladas mensuales en diez horas de trabajo para cualquiera de las dos líneas, lo que lo convertía en un punto estratégico para dar salida al mineral.

La Fábrica de hierros y aceros de La Felguera también mejoraba sus posibilidades con el ferrocarril a Soto de Rey tras conseguir que los dos anchos de vía llegasen hasta sus instalaciones. Otra obra era una galería de gran sección para conducir las aguas del Nalón hasta un pozo donde una gran bomba doble fabricada en la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona la subía a un depósito desde el que se distribuía por todos los talleres.

A la sombra de esta industria se acababa de abrir otra de tornillos denominada Rodríguez Prendes y Compañía, dedicada al comercio de herramientas y piezas de ajuste. También gracias a este ferrocarril, la Compañía de Asturias había elegido La Felguera para invertir sus diez millones de pesetas de capital; de momento se dedicaba con éxito a fabricar vagones, pero pensaba hacer pronto otras construcciones metálicas y trabajos de calderería.

Esta fue una época de buenos ingenieros y sufridos obreros que con su trabajo convirtieron a la Montaña Central en uno de los motores económicos del país. Ahora resulta difícil explicar a nuestros jóvenes lo que pasó después.