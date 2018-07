La reacción de J.K. Rowling a un tuit de Trump en el que alardea de ser escritor

La autora británica J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, ha publicado varios comentarios jocosos en Twitter en respuesta a un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que el mandatario alardeaba de ser escritor.

La autora británica subrayó además un error ortográfico que cometió Trump en el mensaje, que fue borrado de su cuenta oficial y sustituido por una versión corregida horas más tarde.

"Después de haber escrito muchos libros superventas, y enorgulleciéndome de alguna forma de mi habilidad para escribir, debe destacarse que a los 'Fake News' (medios de comunicación de noticias falsas) les gusta escudriñar constantemente mis tuits en busca de errores", publicó el presidente.

"De verdad, Donald Trump es el mejor escritor sobre la Tierra", ironizó Rowling, que resaltó que alguien "le ha explicado" al presidente cómo se escribe la palabra inglesa "pore" (escudriñar), que el mandatario recogió en la primera versión de su tuit como "pour".

Al responder a un usuario que le reprochó a Rowling sus críticas al presidente estadounidense, la autora afirmó que nunca apoyaría a un "fanfarrón autoritario que es demasiado tonto como para saber lo tonto que es".

El mandatario republicano ha publicado diversos libros con su firma, entre ellos 'Trump: The Art of the Deal' (1987) y 'Trump: How to Get Rich' (2004).