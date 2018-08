Grandes novelas que fueron rechazadas por las editoriales

El ojo de los editores literarios no siempre está acertado. Así lo demuestra una lista de obras que fueron rechazadas en un principio por las editoriales y que después se convertirían en superventas o novelas de gran relevancia.

Algunos autores de reconocido prestigio han protagonizado estos casos, en los que, por una razón o por otra, tuvieron que buscar otras vías para poder distribuir su libro. A continuación, repasamos cinco títulos que estuvieron cerca de no publicarse nunca.



'Ulises', de James Joyce



Uno de los libros de culto del siglo XX, el 'Ulises' del irlandés James Joyce, tuvo muchos problemas antes de ser publicado. Virginia y Leonard Woolf rechazaron la novela, ya que creían que no tenía suficiente calidad; y la Sociedad para la Prevención del Vicio estadounidense la valoró como corrupta. Por si fuera poco, en 1921 se denunciaron, confiscaron y quemaron cientos de ejemplares de la revista The Little Review, donde Joyce publicaba la obra por partes.

Fue en 1922 cuando Sylvia Beach, dueña en París de la librería Shakespeare & Co, publicó el libro por primera vez. Para su distribución en Estados Unidos, donde no estaba bien visto el 'Ulises', los ejemplares se forraron con cubiertas de poemarios de Shakespeare. Sin embargo, 500 libros de la segunda edición fueron encontrados en la aduana estadounidense y quemados de inmediato. Hasta 1932 no se publicó oficialmente en Estados Unidos.



'Harry Potter y la piedra filosofal', de J.K. Rowling



El caso del primer libro protagonizado por el popular mago fue muy curioso. La novela llegó a las manos de 12 editores diferentes y ninguno de ellos le vio opciones a la obra. Todo cambió cuando el agente de Rowling lo mandó a una pequeña editorial londinense: Bloomsbury Publishings. Aunque la confianza en Potter no la tuvo el editor jefe, Nigel Newton, sino que fue su hija de ocho años la que lo leyó en su habitación y al acabar le dijo a su padre que era lo mejor que había leído. Así lo comentó Newton en una entrevista publicada en The Independent años más tarde.

Pese a las palabras de la niña, el editor no depositó toda su fe en Rowling y la obsequió con un cheque de apenas 2.500 libras. La primera edición contó con solo 500 ejemplares publicados. Años después, esta editorial ingresa anualmente 100 millones de dólares de media y dispone de sedes en Nueva York o Sydney. Además, la marca 'Harry Potter' está valorada en una cifra superior a 15 billones de dólares y Rowling se ha convertido en la escritora más rica del mundo.



'El Silmarillion', de J.R.R. Tolkien



Tolkien era reacio a publicar las novelas que hacía. Fue Stanley Unwin, presidente de una compañía editorial, quien le convenció para publicar 'El hobbit'. Después, también le animó para escribir su secuela, 'El señor de los anillos'. Sin embargo, cuando él quiso publicar el libro 'El Silmarillion', todas las editoriales lo rechazaron, acabando con la confianza del autor. Después de su fallecimiento, fue su hijo quien editaría las novelas del escritor que nunca vieron la luz, entre ellas 'El Silmarillion'.



La trilogía 'Millenium', de Stieg Larsson



En este caso, Larsson nunca llegó a ver su obra publicada, ya que falleció tres días después de terminar la trilogía ('La reina en el palacio de las corrientes de aire') y pocos días previos a la salida editorial de la primera entrega ('La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina'). Antes de esto, las novelas de Larsson fueron rechazadas por las editoriales, hasta que fichó por una gracias a la ayuda de un amigo que era editor. Después de conseguir editorial, el autor falleció a los 50 años de edad.



'El viaje', de Amanda Hocking



La obra de Hocking se convirtió en todo un superventas en 2012, pero su edición no fue sencilla. "Llevaba intentando conseguir agente literario desde los 17 años", explicó la escritora, cuyas historias en torno a romances paranormales no gustaron en ninguna editorial. "No quería seguir haciendo lo mismo una y otra vez, así que me decidí por la autoedición, para ver cómo funcionaba, ya que no tenía nada que perder", comentó Hocking, que editó sus libros en formato digital y los publicó por Amazon en el año 2010. Después de ver el éxito que tuvo Hocking, las editoriales ofrecieron millones por obtener los derechos de su trabajo.