Concha Velasco: "Quiero que me entierren con el Goya de Honor"

Concha Velasco recorre los teatros de España con ´El funeral´, una comedia escrita y dirigida por su hijo Manuel M. Velasco, en la que interpreta a una diva del cine, el teatro y la televisión que acaba de fallecer y a quién el Ministerio de Cultura organiza en su honor un velatorio en un teatro para que el público pueda despedirse de su admirada estrella. La obra supone el adiós de los escenarios de la veterana y querida actriz.

Concha, la pregunta es obligada, ¿esta obra te hace pensar en tu propio funeral?

Lo tengo pensadísimo. Tengo una tumba comprada junto a mi padre y mi madre, al lado de la del pobre Paco Marsó y toda su familia. Quiero que se me entierre para que se me pueda seguir visitando y que en la caja me metan todos los premios que me habéis dado, hasta con el Goya de Honor.

En ´El funeral´ apareces en forma de fantasma. ¿Cres que hay vida más allá de la muerte?

No sé si Dios existe o no, pero yo prefiero pensar que sí, porque me reconforta y me consuela.

Hablando de muertes, ¿te parece bien la exhumación de los restos de Franco?

Franco no debe estar en el Valle de los Caídos. Hay que sacarlo de allí, cuanto antes mejor, sin montar follón, dárselo a su familia y que se lo lleven a otro sitio.

Te defines como católica, española y socialista ... ¿y monárquica?

Creo que al Jefe del Estado hay que respetarlo mientras tengamos esta Constitución. El Rey Felipe me cae muy bien, es un chico al que he visto nacer, estudioso y trabajador. La Reina Sofía también me gusta porque ella iba al teatro. Lamento mucho que los Reyes de ahora no vayan tanto.

¿Llegará la Princesa Leonor a reinar?

No lo sé, para eso están los políticos. De momento tenemos una Constitución y hay que respetarla.

Y Cataluña ... ¿la debe respetar?

Me encanta Cataluña. La mitad de mi carrera la he hecho allí. Hice varias obras en catalán, pero es una pena lo que está ocurriendo, los políticos tienen que sentar la cabeza€y hasta ahí puedo llegar.

60 segundos con Concha Velasco / L.T y V.S.