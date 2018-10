Santi Balmes: "He viajado a mi ciudad interior y he vuelto transformado"

El acomodado Bourgeois, el equilibrista Spinelli, el Poeta Halley y Libid son algunos de los personajes de la ciudad interior en la que se sumerge Santi Balmes en 'El hambre invisible', un libro introspectivo que ha transformado a su autor, según reconoce el líder de Love Of Lesbian en una entrevista con Efe.

El músico catalán hace tiempo que alterna su faceta de compositor con la de escritor y ya ha editado un libro infantil, otro de cuentos, uno de poemas y una novela inclasificable titulada '¿Por qué me comprasteis un walkie talkie si era hijo único?', pero 'El hambre invisible' es su libro más ambicioso.

"Hace mucho tiempo que la idea me corría por la mente. Los primeros borradores son de hace diez años, pero hasta ahora no he podido afrontarlo porque no había dado la vuelta entera, no tenía la conclusión", ha explicado.

Cuando finalmente se ha sentido preparado para ponerse manos a la obra ha dado a luz casi 500 páginas de debate interno, en el que las diferentes voces del escritor sacan a relucir sus contradicciones íntimas, en una autobiografía heterodoxa que combina realidad, ficción y metáfora, bajo una estructura de novela de aventuras.

'El hambre invisible' empieza cuando el equilibrista Spinelli se cae de la cuerda floja, en una metáfora de una caída real que sufrió Santi Balmes en un concierto, cuando se tiro sobre el público y los espectadores le fueron lanzando de brazo en brazo hasta el final de sala, donde cayó de espaldas sobre el suelo.

De camino al hospital, el protagonista se encuentra con su faceta de escritor hecha personaje, que le incita a viajar a Bruma, la ciudad en la que conviven sus personalidades más luminosos con los más oscuros, para buscar a la musa perdida.

"Yo soy el pretexto, no el fin del libro -aclara el artista-. Mi historia personal es un pretexto para hablar de la relatividad del yo. Al fin y al cabo somos seres mutantes".

El título del libro da la clave: el tema principal es "el hambre invisible", es decir, "ese tigre interior que es el motor de la vida, pero también puede convertirse en una obsesión".

El hambre invisible se puede definir de muchas maneras según quien lo viva y como los viva: deseo, ambición, codicia, entrega, motivación, ansiedad, energía..., pero "todos lo tenemos", asegura el autor.

"Unos se obsesionan por un amante, otros por los hijos, otros por la hipoteca y otros por la política, como ocurre actualmente en Cataluña, donde muchos han hecho de la política una vivencia continua", aclara.

En el caso de Santi Balmes, este pulso interno se materializa desde siempre en su necesidad de crear y su profesión de músico, una exigencia vital que es origen de las mejores cosas que le han pasado en la vida, pero también el germen de muchos de sus problemas.

"La vocación puede ser una esclavitud que te lleve a abandonarte a ti mismo", asegura el cantante, cuya "adicción incontrolable" a la música y la escritura, sumada a "la exigencia casi inhumana" de la popularidad, le ha provocado más de una crisis.

"Necesitaba perspectiva y olvidarme de mi mismo", ha revelado Balmes, que ha utilizado el libro para vaciarse y "aprender a domar el tigre".

Un viaje del que ha salido transformado y del que ha sacado una conclusión: "no es necesario autofustigarse ni autodestruirse, es mejor centrarse en eliminar solamente las partes nocivas de nosotros mismos".

Tras esta intensa excursión interior, Balmes siente ahora "la fuerza del efecto péndulo" y tiene ganas de cambiar de registro: "el nuevo disco será más sencillo que 'El poeta Halley' y en el siguiente libro no me vincularé tanto, seré sólo el narrador", ha anunciado.