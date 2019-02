Los libros que leen los presidentes del gobierno

Los gustos literarios de una persona dicen mucho de su forma de ver el mundo. Esto sucede también con los famosos, los empresarios o los líderes de partidos, capaces de convertir en oro cualquier libro que recomiendan.



Porque no sólo de leer informes y datos viven los políticos. Muchos de ellos han confesado en entrevistas cuáles han sido los libros que más les han inspirado o los simplemente les han enganchado hasta el final.



El líder del PSOE es un amante de los clásicos.son algunos de sus autores favoritos, tal y como confesó durante una entrevista en El País. Pero en esa lista también están Manuel Hazaña y Herman Hesse, de quien destaca 'Demian' y 'El lobo estepario'. 'Crimen y castigo', de Dostoievski, es otro de los libros que más ha disfrutado.El anterior presidente del Gobierno, ya alejado del mundo de la política y de las cámaras, recomendó varios libros mientras estaba en La Moncloa. El último de ellos fue, de Lorenzo Silva. En palabras del propio Rajoy: "Una lectura ágil que te adentra en la misión de nuestros soldados en Afganistán".Otro de los libros que el expresidente del Gobierno ha leído esde Eduardo Mendoza Garriga. En una entrevista con Carlos Alsina confesó no recordar el nombre de la novela pero aseguro que "relaja, descansa mucho y es muy bonita".Durante su mandato Zapatero alabó en numerosas ocasiones a 'El Quijote'. El expresidente ve la inmortal obra de Miguel de Cervantes comoy, según confesó en una entrevista a una revista, "representa el pensamiento español".En una entrevista televisiva en 1982 el que fuera presidente del Gobierno de España durante catorce años confesó que su libro de cabecera erade. La novela narra la historia de un emperador melancólico y sabio, uno de los últimos espíritus libres de la Antigüedad. Sobra decir que cuando Felipe González la recomendó, se convirtió en todo un éxito de ventas.Mientras se recuperaba de un accidente de esquí en 2013 Angela Merkel comenzó a leer, de Jürgen Osterhammel. Según The Guardian, este libro marcó tanto a la canciller que muchos expertos de la obra de Osterhammel han visto influencias directas en la política de la alemana. ´La transformación del mundo´ es un análisis sobre la historia global de la época en la que se produjo la transformación del mundo: el siglo XIX.Pero no es el único libro que ha dejado una profunda huella en la canciller. La propiaconfesó en un encuentro con estudiantes en Dublín que otro de los libros que más le han marcado fue La Biblia.El polémico presidente de los Estados Unidos ha reiterado en más de una ocasión que su libro preferido es la Biblia. La primera vez fue en un acto el Partido Republicano en Michigan, cuando confesóobra que él mismo escribió, era su segundo libro favorito, solo por detrás de la Palabra de Dios.Sin embargo, Donald Trump ha cosechado bastantes críticas después de citar versos deque en realidad no están en ella u otras meteduras de pata que demuestran que no está familiarizado con la Escritura.Otros de los libros favoritos de Donald Trump sonde Sun Tzu (libro que recomendó en su obra ´Trump 101: The Way to Success´) o ´El Amateur´, de Edward Klein.El expresidente de Estados Unidos puede que ya no esté en el ojo de la opinión pública pero durante sus años en la Casas Blanca demostró ser un auténtico devorador de libros. En una entrevista con el New York Times en 2008, Obama confesó que su libro favorito esOtros de sus libros favoritos son ´La canción de Salomon´, de Toni Morrison; ´Autosuficiencia´, de Ralph Waldo Emerson o ´Libertad´, novela de Jonathan Franzen que reconoció le hizo pensar.Durante una rueda de prensa en el Kremlin Vladimir Putin confesó que sólo hay dos cosas que le quiten el mal humor: las 'consultas' con su perro Koni (de quien dijo que suele dar buenos consejos) y un libro que dedeque le regaló su mujer.El presidente francés siempre se ha declarado un lector voraz e hizo de esa pasión por los libros su arma electoral para llegar al Elíseo. Es admirador deY este último es el autor de su libro favorito 'Las flores del mal'.