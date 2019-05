Drake triunfa en los premios Billboard Music Awards

Drake triunfó hoy en los premios Billboard Music Awards 2019 con 12 galardones, un abultado palmarés con el que el canadiense se convirtió, además, en el artista más reconocido de la historia de estas distinciones al sumar ya 27 a lo largo de toda su carrera.



En esta gala, que tuvo lugar hoy en el MGM Garden Arena de Las Vegas (EE. UU.), Drake se llevó, entre otros, los premios al mejor artista, mejor artista masculino, mejor rapero y mejor álbum por "Scorpio".



La rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B también tuvo una gran noche al llevarse seis distinciones.





