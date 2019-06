Venden el arma con el que supuestamente Van Gogh se suicidó por 162.000 euros

El arma con el que supuestamente Van Gogh se disparó a sí mismo, causándole la muerte, ha sido vendida este miércoles 19 de junio en la casa de subastas Drouot en París por un precio de 162.000 euros.

La propia casa de subastas había estimado un precio de salida de entre 40.000 y 60.000 euros, si bien el hecho de que no se haya podido probar de manera concluyente que fuera el arma causante de la muerte ha rebajado su precio inicial. No se ha revelado el nombre del comprador particular.

El tipo de arma, su calibre, su estado y la ubicación y las circunstancias del hallazgo sugieren que es el arma, según informa el medio especializado 'The Art Newspaper'. En la tarde del 27 de julio de 1890, Van Gogh sufrió una herida de bala cuando estaba en un campo de trigo y luego regresó tambaleándose a la posada, muriendo dos días después.

El descubrimiento del arma una vez más plantea la cuestión de si Van Gogh se suicidó o fue asesinado. Una biografía publicada en el año 2011 argumentaba que el pintor fue asesinado por un joven local, René Secrétan, posiblemente por accidente. Esta idea también fue recogida en la reciente película de Julian Schnabel, 'At Eternity's Gate'.

No obstante, los curadores del Museo Van Gogh y la mayoría de los especialistas están convencidos de que fue un suicidio. Aunque el arma no proporciona una respuesta definitiva, ciertamente respalda la teoría del suicidio.