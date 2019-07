Los estrenos de la semana en Prime Video, Netflix, Movistar+ y HBO

Con el estreno de la última temporada de "Orange Is The New Black", arrancamos esta última semana de este caluroso Julio; ideal para quedarse en casa y no toparnos con la ola de calor que se avecina.

También por fin llega "The Boys", esta serie de Amazon Prime Video que nos pone al descubierto otro tipo de superhéroes, no al estilo "Deadpool", sino unos héroes un tanto corruptos que hacen mal uso de sus poderes y a los cuales habrá que ponerles límites.

La Comic-Con de San Diego, Estados Unidos, nos ha traído el primer trailer de "Star Trek: Picard", para ir aplacando la espera al estreno de la serie previsto para principios de 2020 por Amazon Prime Video.

Tres estrenos que encajan perfectamente en esta actualidad ciberespacial en la que vivimos. "El gran hackeo", un documental sobre la información en la web; "Share" una película sobre las consecuencias de los videos virales; y "Otra vida", una serie más fantasiosa sobre la vida en otros planetas.

Otras películas como "Boi" y "Alita, Battle Angel" estrenan cartelera de streaming esta semana, junto con una la dura serie "¿Quién mató a Garrett Phillips?", que narra todo el proceso judicial sobre el asesinato de un niño de 11 años en Estados Unidos.

Nuevas temporadas



Orange is the New Black, séptima temporada

Finalmente llegó el momento de ver qué tal le va a Piper en libertad. ¿Extrañará a Alex? ¿Habrá un reencuentro por fuera de la cárcel?

También nos queda por ver cómo reaccionarán Cindy y Suzanne frente al regreso de Taystee a la prisión y otras tantas cosillas más que traerá la temporada final; de este best-seller audiovisual, entre el drama y la comedia, creado por Jenji Kohan basándose en otro best-seller auotbiográfico sobre las vivencias reales de Kerman.

Una serie que seguramente nos dejará más de una reflexión sobre el sistema penitenciario norteamericano, la represión sexual, el abuso de poder, la corrupción policial y el lesbianismo.

En España se estrena por Movisar+ el 26 de julio, mientras que el resto podrá disfrutarlo en la pantalla de Netflix; estando disponible para España en esta plataforma de streaming a partir del año que viene. (Ver en Movistar+)

Documentales



El gran hackeo

Seguramente ya te has dado cuenta, que cada vez que buscas algo en Internet, luego lo ves reflejado en los anuncios publicitarios.

Este documental nos muestra algo ya conocido por todos: como el manejo de la información es hoy en día uno de los activos más importantes del mercado. Claro que también evidencia cómo esta información es manipulada y empelada como arma para manejar usuarios e incluso liberar guerras políticas.

Como punto de partida en el conocido escándalo entre Cambridge Analytica y Facebook; se estrena el 24 de julio por Netflix. (Ver en Netflix)

¿Quién mató a Garrett Phillips?

En el año 2011 una noticia conmueve a Estados Unidos: un niño de 12 años es asesinado en la ciudad de New York. Todas las sospechas apuntan hacia "Nick" Hillary, un entrenador de fútbol afroamericano que además, había sido novio de la madre de Garrett.

Este documental explora y analiza toda la historia detrás del caso, desde el inicio de la investigación hasta el juicio a Hillary, cinco años después del crimen del pequeño.

Se entrena el 24 de julio en HBO España. (Ver en HBO España)

Series de estreno

The Boys

La corrupción y el abuso no siempre se suscriben al mundo real, hay un mundo de mediáticos superhéroes que abusan de sus poderes para hacer de las suyas, y no precisamente el bien.

"Los chicos" (de ahí su nombre) serán los encargados de "pararles los pies" a esos abusos y vigilar que los héroes usen con buenos motivos sus superpoderes; para ello tomarán cualquier medida, por más extrema que sea.

Basada en los cómics del The New York Times de Ennis y Robertson, y con el estilismo del género propio de Doom Patrol, se estrena el miércoles 26 de julio en Amazon Prime Video. (Ver en Amazon Prime Video)

Otra vida

La astronauta Niko Breckinridge, junto a su joven tripulación, se ven envueltos en la primera misión interestelar, cuando se les encarga explorar el origen de un artefacto aparentemente alienígena que ha aterrizado en la tierra.

A la par de la misión, el marido de Niko, intentará establecer contacto con el raro objeto no identificado.

Este thriller de ciencia ficción, descubre la maravilla de la vida ante el universo y pone al descubierto que cosas somos capaces de hacer para proteger a nuestros seres queridos. Se estrena el 25 de julio por Netflix. (Ver en Netflix)

Star Trek: Picard

Para los que no podemos bajarnos de la Entreprise, y mientras combatimos la ansiedad de esta nueva serie que tendrá fecha de estreno en 2020, podemos ver el reciente tráiler presentado en la San Diego Comic-Con.

En esta entrega veremos al Capitán Jean-Luc Picard, encarnado como no podía ser de otra manera por Sir Patrick Stewart, 18 años después de Star Trek Nemesis y profundamente afectado por la destrucción de Romulus, tal como se muestra en la película del 2009.

Junto a Stewart, el reparto incluirá a Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway y Evan Evagora. La serie producida por CBS Television Studios y otras productoras asociadas se estrenará a principios de 2020 en nuestro país en Amazon Prime Video. (Ver en Amazon Prime Video)

Películas



Alita, Battle Angel

Remake del clásico anime del año 1993, en dónde Alita se despierta en el futuro sin recordar quién es, sin siquiera saber dónde está y en un cuerpo de cyborg.

Ido, un compasivo y dedicado médico, tratará de protegerla de su pasado mientras Alita aprende a adaptarse a la peligrosa ciudad de Iron City.

Por su parte, su amigo Hugo, la ayudará a desenterrar los recuerdos del pasado, que le darán a Alita la pista sobre las habilidades únicas de combate que posee y la ayudarán a luchar, contra las fuerzas mortales y corruptas de la ciudad que la persiguen.

Se estrena el 24 de julio en Movistar+. (Ver en Movistar+)

BOI

Mientras espera con ansias la decisión de su novia sobre un asunto que puede cambiarles la vida, este joven de 27 años se inicia como conductor privado.

En su primer viaje, deberá acompañar a Michael y Gordon, dos empresarios asiáticos recién llegados a Barcelona, con el objetivo de cerrar en 48 horas un misterioso acuerdo de vital importancia. Como resultado de esta aventura de tres días, Boi se replanteará gran parte de su vida.

Este enigmático thriller con tintes de serie negra barcelonesa y "Nouvelle Vague", se estrena el 24 de julio en Movistar+ y el 26 de julio en Netflix. (Ver en Netflix)

Share

Mandy, una adolescente en su último año de instituto, descubre luego de una noche de fiesta, que unos videos de ella que la muestran desnuda y semiinconsciente se han vuelto virales.

Con su vida hecha un caos e incapaz de recuperar su rutina por culpa de los videos, sus amigos tratarán de hacer todo lo posible para que todo vuelva a la normalidad, mientras que sus padres la presionan para que tome medidas por cuenta propia con lo sucedido.

Para Mandy, cerrar ese episodio sin saber quién y cómo ha sido, le será imposible.

Este thriller, adaptación al largometraje de Pippa Bianco, se estrena el 28 de julio por HBO España. (Ver en HBO España)

