Los estrenos de la semana en Prime Video, Netflix, Movistar+ y HBO

Esta calurosa semana tendremos estrenos que nos situarán en diferentes contextos históricos, y en sucesos que han marcado la historia.

Por un lado, el conflicto posracial de Estados Unidos en el contexto universitario con la tercera temporada de "Queridos Blancos". Por otro, la nueva temporada de "Derry Girls" situada en una escuela de bachillerato y con el conflicto entre el IRA y los paramilitares ingleses como marco.

Si preferimos no centrarnos en una época histórica, el documental "El estilo americano" nos hará recorrer desde la década del 40 hasta el año 2000, por medio de la perspectiva de la moda.

Entre las series nuevas encontramos "Lambs of God" una historia épica de fe, amor y redención que tiene como protagonista a tres monjas; y "Black Lady Sketch" una serie de sketches que reflejarán la actualidad de la mujer negra moderna.

Para los amantes de la música, se estrenan los documentales "Yo no me llamo Rubén Blades", un recorrido por los 50 años de trayectoria musical del artista panameño; y "Glastonbury 2019" con todos los momentos del festival organizado hace 20 años por la BBC.

Mientras esperamos el regreso de La Liga, no podemos perdernos el documental "This is football", seis entregas que nos mantendrán con los sentimientos a flor de piel.

Amazon Prime Video nos trae dos nuevos teaser como adelanto para ir calmando las ansias: "El corazón de Sergio Ramos", el documental que narra la vida del astro del fútbol y; el adelanto de la segunda temporada de "Tom Clancy´s Jack Ryan".

Varias películas más externan plataforma como "Más que madres", "Rescate en el Mar Rojo" y "Caso Murer: El carnicero de Vilnius"; ideal para quedarse en casa fresquitos.

No olvidar de apuntar que la suscripción a Amazon Prime lleva incluida entre otras la plataforma de streaming.

Además, Amazon Prime Video nos presenta una oferta de 30 días gratis para conocer mejor lo que nos ofrece por 36 euros al año.



Nuevas temporadas

Queridos Blancos, 3era temporada

Basada en la película independiente homónima del 2014, esta tercera temporada continúa satirizando la época posracial en Estados Unidos, particularmente sobre la vida de Sam White y el resto de los alumnos negros que asisten a la Universidad Ivy League.

En esta nueva entrega continuaremos viendo como los personajes lidian día a día con el racismo y las organizaciones de extrema derecha. Descubriremos también un nuevo y misterioso personaje integrante de la organización secreta "Orden X" y que seguramente recordamos su voz de la pasada temporada. Se estrena por Netflix el 2 de agosto. (Ver en Netflix)



Derry Girls, 2da temporada

A pesar de que el conflicto en Irlanda del Norte pareciera apaciguarse, Erin, Orla, Clare y Michelle siguen sin ver un mejor panorama en su escuela.

Ellas por su parte volverán a las andadas con James, el primo de Michelle, que tiene la poca fortuna de ser un inglés y asistir a un colegio en una zona en dónde, el IRA y los paramilitares ingleses, mantenían el conflicto a la orden del día.

Esta comedia dramática con tintes de colegio adolescente en ebullición se estrena el 2 de agosto por Netflix. (Ver en Netflix)



The Letdown, 2da temporada

Con un humor bastante amargo, pero realista, volveremos a ver a una Audrey en su lucha como madre primeriza, dentro de un grupo de apoyo de madres muy dispares entre sí y de lo más variopinto.

Nuevamente deberá lidiar con las complicaciones típicas de la maternidad, la falta de descanso, como cambian sus relaciones personales, los conflictos con su propia madre, las ambiciones profesionales de su marido y con todo el estrés que conlleva la maternidad.

Padres, apúntense la fecha del 31 de julio por Netflix. (Ver en Netflix)



Tom Clancy´s Jack Ryan, 2da temporada

Amazon Prime Video ha revelado durante la sesión de los TCA (Television Critics Association) el teaser tráiler que nos da algunas pistas de lo que será la esperadísima segunda temporada de la serie.

Envueltos nuevamente en una aventura llena de acción, tras rastrear un sospechoso envío de armas ilegales en la jungla venezolana, el oficial de la CIA Jack Ryan se dirige a Sudamérica para investigar.

Cuando la investigación de Jack amenaza con desenmascarar una conspiración de gran alcance, el presidente de Venezuela lanza un contrataque que golpea a Jack en su propio hogar, conduciéndole a él y a sus operativos a una misión global que los llevará a Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Venezuela para desarmar el perverso plan del presidente y llevar estabilidad a un país al borde del caos. (Ver en Prime Video)



Documentales

El estilo americano



Cuatro episodios producidos por la CNN que nos harán recorrer la historia desde la perspectiva de la moda y darán cuenta de cómo se fue adaptando conforme los avances históricos y cómo ha sabido ser reflejo de la economía del momento.

De la mano de reconocidos diseñadores como Donna Karan, Vanessa Williams, Diane Von Furstenberg o André Leon Talley, viajaremos desde el año 40 hasta el 2000, pasando por la posguerra, la época dorada del cine de Hollywood, la lucha por los derechos civiles, etc. Podremos ser testigos de la historia a partir del 1 de agosto por Movistar +.



Yo no me llamo Rubén Blades

Para los que le gusta conocer un poco más allá la música y sus compositores, no pueden perderse este retrato de una de las figuras musicales más reconocidas de América Latina, Rubén Blades.

Este documental es un camino por toda su trayectoria, su legado, sus canciones y lo complejo que le es mantener la fama en los albores del 50 aniversario de la carrera del artista panameño.

Nominado al Premio Platino 2019, que reconoce lo mejor del cine iberoamericano, se estrena el 2 de agosto por Movistar +.



Glastonbury 2019

Para los fanáticos de los festivales, este documental producido hace más de 20 años por la BBC, reúne los mejores momentos del Glastonbury 2019, celebrado el pasado 26 al 30 de junio en el Reino Unido.

Podremos a partir del 4 de agosto por Movisar+ a Rosalía junto a John Peel, a The Killers en conjunto con Pet Shop Boys, Kylie Minogue, Liam Gallagher, Janet Jackson, The Chemical Bothers, Miley Cyrus y muchos más.



This is Football



Una serie documental ideal para explorar las emociones, las historias, las pasiones y los triunfos de este multitudinario deporte.

Cada uno de los episodios se titula como una condición humana, una especie de sentimiento común que tanto deportistas, como aficionados poseen a lo largo de cada liga, partido a partido, minuto a minuto.

Así en cada capítulo viviremos la redención, la convicción, la oportunidad, el amor, el orgullo, y la maravilla durante 9 minutos de balón.

Esta serie que a lo largo de seis entregas explora esta pasión que une a millones por todo el mundo, se estrena el 2 de agosto en Amazon Prime Video. (Ver en Amazon Prime Video)



El Corazón de Sergio Ramos

En septiembre se estrena la serie documental que nos ofrecerá una nueva y refrescante perspectiva del icónico jugador de fútbol; mientras tanto Amazon Prime Video nos presenta el teaser oficial de la serie.

Con imágenes nunca vistas, tendremos acceso al día a día de Sergio Ramos, capturando relevantes momentos de su vida personal y profesional en un momento difícil del equipo.

El fútbol es sin duda el alma de la serie, pero podremos descubrir su lado más íntimo. Con la participación de sus familiares y amigos, una mirada a sus grandes pasiones más allá del terreno de juego. Descubriremos su increíble legado, desde sus inicios en Sevilla hasta su liderazgo en la selección española y el Real Madrid. (Ver en Amazon Prime Video)



Series estreno

Lambs of God

Basada en la novela australiana de Marele, esta miniserie narra la vida de tres monjas de generaciones distintas, que viven aisladas en una isla.

A modo de cuento gótico, las tres religiosas de la Hermandad de santa Inés deberán defenderse cuando un joven sacerdote llega repentinamente al monasterio en ruinas, con intenciones ocultas. Este inesperado visitante será el comienzo de una historia épica de fe, amor y redención. Se estrena el 1 de agosto por HBO. (Ver en HBO)



Black Lady Sketch

Una nueva serie en formato de comedia de sketches de la mano de la escritora Robin Thede. Con la compañía de un elenco de mujeres negras, en la que capítulo a capítulo, tampoco faltarán los invitados famosos.

Los sketches se centrarán en un mundo imaginario mediante el cuál mostrarán las preocupaciones y motivaciones de la mujer negra moderna. Ashley Nicole Black, Gabrielle Dennis o Quinta Brunson; son algunos de los nombres que formarán parte de esta nueva entrega. Se estrena el 3 de agosto por HBO. (Ver en HBO)



Películas

Más que madres (2019)



Esta comedia inspirada en la novela "Whatever Makes You Happy" (Lo que te haga feliz) de William Sutcliffe, retrata a tres madres y amigas indignadas, que deciden dejar la comodidad de su barrio residencial y viajar a Manhattan para reclamarles a sus hijos, ya adultos, el haberse olvidado de saludarlas por el día de la madre.

Una historia de madres a hijos, en la cuál más de una se sentirá identificada en mayor o menor medida, repleta de sentimientos típicos de cuando los polluelos abandonan el nido€y se olvidan de él.

Se estrena el 2 de agosto por Netflix. (Ver en Netflix)



Rescate en el Mar Rojo (2019)

Basada en hecho reales, un grupo de agentes del Mossad trabajarán para rescatar, evacuar y trasladar a varios etíopes judíos, desde Israle a Sudán.

La historia centrada en el año 1981 nos muestra como un hotel abandonado en Sudán hizo de tapadera para poder trasladar a los refugiados.

Chris Evans y Kabede Bimro son los actores que encarnan a los cabezas de este equipo de agentes encargados de la misión secreta. Haley Bennett, Alessandro Nivola, Michiel Huisman, Chris Chalk, Greg Kinnear y Ben Kingsley; completan el reparto. Se estrena por Netflix el 31 de julio. (Ver en Netflix)



Caso Murer: El carnicero de Vilnius (2018)



Franz Murer o más conocido como "El carnicero de Vilnius", es un ex oficial de las SS que se estableció en el gueto de Vilna, quién además ha organizado y gobernado dicho gueto.

Varios supervivientes de la Shoah testifican en su contra con evidencia abrumadora y a la espera de que se haga justicia. El deseo de ponerle fin a este oscuro capítulo de la historia aparentemente puede más que la verdadera sed de justicia. Se puede ver a partir del 29 de julio por Movistar+. (Ver en Movistar+)



Otros estrenos para apuntar:

Amazon Prime Video

— A Very Brady Sequel (1996), 31 de julio

— A Viking Saga: The Darkest Day (2013), 31 de julio

— Arctic (2018), 31 de julio

— American Heart (1992), 31 de julio

— Chinese Box (1997), 31 de julio

— Corpse Bride (2005), 31 de julio

— Dumb and Dumber (1994), 31 de julio

— Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd (2003), 31 de julio

— Eight Men Out (1988), 31 de julio

— Furry Vengeance (2010), 31 de julio

— Good Advice (2001), 31 de julio

— Hackers (1995), 31 de julio

— Ingenious (2009), 31 de julio

— Jeepers Creepers 2 (2003), 31 de julio

— Kama Sutra: A Tale of Love (1996), 31 de julio

— My Bloody Valentine (2009), 31 de julio

— Rat Race (2001), 31 de julio

— Rosemary's Baby (1968), 31 de julio

— S.W.A.T. (2003), 31 de julio

— Star Trek IV: The Voyage Home (1986), 31 de julio

— Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991), 31 de julio

— Star Trek: First Contact (1996), 31 de julio

— Star Trek: Insurrection (1998), 31 de julio

— Star Trek: Nemesis (2002), 31 de julio

— The Cutting Edge: Going for the Gold (2006), 31 de julio

— The Haunting of Sharon Tate (2019), 29 de julio

— The Rainmaker (1997), 31 de julio

— Tracker (2010), 31 de julio

— Twelve Monkeys (1995), 31 de julio

— Urban Cowboy (1980), 31 de julio

Netlix

— Arthur Christmas (2011), 1 de agosto

— Boyka: Undisputed (2016), 1 de agosto

— Desconocido (2011), 1 de agosto

— Elena (2011), 3 de agosto

— El rito (2011), 1 de agosto

— Ex Machina (2014), 1 de agosto

— Fast & Furious7 (2015), 1 de agosto

— Gladiador (2000), 1 de agosto

— Kengan Ashura (2019), 31 de julio

— Las mujeres perfectas (2004), 1 agosto

— Los pitufos (2011), 1 agosto

— Obsesión (2019), 1 agosto

— Peso pesado (2012), 1 de agosto

— Pulp Fiction (1994), 1 de agosto

— Rampant (2018), 1 de agosto

— The Amazing Spider-Man (2012), 1 de agosto

— The Boy Next Door (2014), 1 de agosto



HBO

— Abuelos Al Poder (2012), 3 de agosto

— Cold Mountain (2003), 2 de agosto

— Morning Glory (2010), 1 de agoto

— Noche De Fin De Año (2011), 1 de agosto

— Palmeras En La Nieve (2015), 4 de agosto

— Pieles (2017), 2 de agosto



Movistar +

— Dogman (2018), 31 de julio

— El día que vendrá (2019), 2 de agosto

— El final de la verdad (2019), 1 de agosto

— Gintama (2017), 30 de julio

— La profesora de parvulario (2018), 1 de agosto

— Mia y el león blanco (2018), 2 de agosto

— Mi amor perdido (2018), 3 de agosto

— Mortal Engines (2018), 2 de agosto

— Rey de ladrones (2018), 4 de agosto

— The Bromley Boys (2018), 4 de agosto

— Yuli (2018), 1 de agosto



Plataformas y precios

Amazon Prime Video: 1 mes de prueba. 3 ? por mes.

Movistar +: 1 mes de prueba. Oferta de 14,9 ? por mes durante 12 meses.

Netflix: 7 días de prueba. Desde 7,99 ? por mes.

HBO: 1 mes de prueba. 7,99 ? por mes.