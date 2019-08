Cinco clásicos para celebrar los 70 años de Mark Knopfler

Tuvo que esperar hasta los 15 años Mark Freuder Knopfler (Glasgow, Escocia, 12 de agosto de 1949) para conseguir su primera guitarra: una Hofner V2 Solid regalada por su padre. Y a partir de ese momento, las intenciones del eterno aspirante quedaron meridianamente claras.



La música iba a ser su vida y, en un primer momento, mientras aprendía a tocar y hacía sus primeros escarceos en grupos locales, en ella entró como periodista musical haciendo críticas en el Yorkshire Evening Post. Eso le mantuvo ocupado dos años (1968-1970), para luego pasar a estudiar filología inglesa.



En 1973 tomó una decisión trascendental al mudarse a Londres. Llegaron años de penurias económicas y búsqueda musical constante mientras ejercía como profesor en el Loughton College de Essex para ganarse unas libras. Hasta que en 1977 se alinearon los astros para el nacimiento de Dire Straits. La puerta estaba a punto de abrirse.



'Sultans of Swing'

Dire Straits publicó en 1978 un primer álbum homónimo que contenía ya uno de sus grandes clásicos: nada menos que 'Sultans of Swing'., con el que Mark Knopfler irrumpía en el universo de los guitarristas gracias a su personalísimo estilo.







'Money for Nothing'

Acrecentaron la fama mundial del grupo álbumes posteriores como 'Communiqué' (1979), 'Making Movies' (1980) y 'Lover and Gold' (1982), si bien todo reventó (aún más) exponcialmente en 1985 con '', su obra cumbre y más vendida con himnos como 'So Far Away', 'Walk Of Life', 'Brothers In Arms' y 'Money For Mothing'.







'Going Home' ('Local Hero')

Las inquietudes de Knopfler siempre estuvieron más allá del camino de su propio grupo. Así, en 1983 se lanzó a por su primera banda sonora para la película 'Local Hero'.que tantos éxitos le estaba dando. Y, de paso, dejar para la posteridad esta elegante pieza de obligada escucha para cualquier aspirante a guitarrista.







'On Every Street'

Instalados como uno de los nombres esenciales de la música de los ochenta, tardaron Dire Straits hasta 1991 para lanzar un sexto disco que, a la postre, sería el último. Tras toda una década de éxito comercial, Knopfler se lanzaba decididamente aque marcarían su carrera solista, aún manteniendo reconocible el sonido del grupo. Pero estaba claro que algo pasaba por su cabeza y en 1995 se acababa la andaduda del grupo, quedando así 'On Every Street' como su egregia despedida.







'What It Is'

, al que seguirían otros muchos trabajos siempre respaldados por la legion de fans de Dire Straits. Mark se sentía más libre, sin las presiones de conseguir un éxito comercial que ya había paladeado de sobra. Y en el año 2000 lanzaba 'Sailing To Philadelphia' con joyas como 'What It Is'