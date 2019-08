Plácido Domingo, acusado de acoso sexual por nueve mujeres

Nueve mujeres del mundo de la ópera han confesado a la agencia The Associated Press que durante tres décados fueron acosadas sexualmente por Plácido Domingo en encuentros que tuvieron lugar durante tres décadas, en lugares que incluyeron la Ópera de Washington, la Ópera de Los Ángeles y otros famosos teatros.

Durante décadas, Domingo, uno de los hombres más célebres y poderosos de la ópera, ha tratado de presionar a las mujeres para que entablasen relaciones sexuales ofreciéndoles trabajos y, a veces, castigando a las mujeres profesionalmente cuando rechazaban sus proposiciones, han asegurado varias de ellas a la agencia.

Considerado como uno de los mejores cantantes de ópera de todos los tiempos, Domingo también es un director prolífico y director de la Ópera de Los Ángeles. El ganador múltiple del Grammy es una figura inmensamente respetada en su mundo enrarecido, descrito por sus colegas como un hombre de prodigioso encanto y energía que trabaja incansablemente para promover su forma de arte.

Portentosa carrera

A los 78 años, Domingo todavía atrae multitudes en todo el mundo y continúa sumando a los 150 papeles que ha interpretado en más de 4.000 actuaciones, más que cualquier otro cantante de ópera en la historia.

Pero sus acusadoras y otros en la industria dicen que hay un lado oscuro de Domingo, uno que dicen que ha sido un secreto a voces en el mundo de la ópera.

Ocho cantantes y una bailarina han explicado que fueron acosadas ??sexualmente por la superestrella en encuentros que tuvieron lugar durante tres décadas a partir de finales de los 80. Una de las mujeres ha explicado que Domingo le pasó la mano por la falda y otras tres dijeron que las forzaba a besos húmedos en la boca, en un vestidor, en una habitación de hotel, en una reunión...

"Tener un almuerzo de negocios no es extraño", ha relatado una de las cantantes. "Alguien que intenta sostener tu mano durante un almuerzo de negocios es extraño, o poner su mano sobre tu rodilla es un poco extraño. Siempre te estaba tocando de alguna manera y siempre te besaba", ha contado.

Más denuncias

Además de las nueve acusadoras, media docena de otras mujeres también contaron a la agencia que se sintieron incomodadas por las sugerencias de Domingo, incluida una cantante que dijo que la invitó a salir repetidamente después de contratarla para que cantara una serie de conciertos con él en los 90.

La agencia de noticias también ha hablado con casi tres docenas de otros cantantes, bailarines, músicos de orquesta, miembros del personal detrás del escenario, profesores de voz y un administrador que dijeron que presenciaron un comportamiento sexual inapropiado de Domingo y que persiguió a las mujeres más jóvenes con impunidad.

Domingo no ha respondido a las preguntas de AP sobre estas graves acusaciones, pero ha emitido una declaración: "Las acusaciones de estas personas no no identificadas que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes y, como se presenta, inexactas".