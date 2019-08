Cinco canciones que hicieron historia en Woodstock

Conocido en el mundo entero como un festival de música único por su magnitud y el espíritu de unidad y paz que reflejó, Woodstock ha sido, efectivamente, irrepetible. El 50 aniversario, que prometía ser un espectáculo inolvidable, ha quedado reducido a un puñado de eventos de escasa envergadura.

Lejos queda la colosal fiesta, de unas 150 000 personas, que tenía planificada uno de los cofundadores del Woodstock original, Michael Lang, en la que iban a participar estrellas de la música de la talla de Jay-Z, The Killers, Santana, John Fogerty o Dead & Company.

Como decía el cartel original, "Tres días de paz, amor y música", que en esta ocasión fueron anulados apenas dos semanas antes de las fechas previstas: el 16, 17 y 18 de agosto.

"Nos entristece que una serie de contratiempos inesperados hayan hecho imposible organizar el festival que imaginábamos con el gran cartel que habíamos contratado y la respuesta social que preveíamos", dijo entonces Lang en un comunicado.

Imagen de Woodstock, en 1969. REUTERS

En su ausencia, la ciudad de Nueva York marca el Woodstock 50 con una discreta exhibición de instantáneas de 1969: una treintena de fotos expuestas en una pequeña sala de la "Morrison Hotel Gallery", situada en el segundo piso de un anodino edificio del sur de Manhattan.

En 1969, Woodstock marcó un antes y un después en la historia de la música y en el capítulo de los festivales. Allí se escucharon conciertos, que, a día de hoy, se han convertido todavía se recuerdan.



'My Generation' – The Who

The Who revolucionaron con su ritmo trepidante a medio millón de personas y se convirtieron en uno de los grandes grupos de la época.



'Soul Sacrifice' – Santana

El genial guitarrista conquistó al público con su sorprendente fusión de rock con ritmos afrocubanos y latinos, mezcla que queda patente en este tema que nació ese día y perduró hasta nuestros días.

'One day at a time' – Joan Baez

La reina de la canción protesta ofreció un variado repertorio que tocó temas de pop, rock, country...

'Ball and chain' – Janis Joplin

La cantautora derrochó talento con sus temas más aclamados: 'To love somebody', 'Raise your hand', 'Piece of my heart'...

'Purple Haze' – Jimi Hendrix

Jimi Hendrix ofreció el concierto más largo de toda su vida e insistió en ser el último artista del festival, el colofón final a tres días de música, paz y amor.