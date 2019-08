C Tangana rapea "contra la censura" en Bilbao

Imagen de archivo de C Tangana en un concierto.

El rapero C.Tangana ha actuado esta noche gratuitamente en Bilbao, ante un público joven que ha completado el aforo en los dos pases del espectáculo, para lanzar un mensaje "en contra de la censura institucional" y desafiar la decisión del Ayuntamiento de cancelar su concierto por sus letras "machistas".

El músico madrileño ha querido que su actuación, que finalmente se ha desdoblado en dos conciertos consecutivos ante la gran demanda de entradas, se celebrara el mismo día en el que se había programado su presentación en las fiestas de Bilbao, finalmente suspendida.

Las 1.500 localidades de la sala Santana 27, ubicada en el barrio de Bolueta, se agotaron en minutos, por lo que el músico madrileño anunció el viernes que ofrecería un segundo concierto, previsto para las dos de la madrugada, y también con el aforo completo.

El sonido sincopado y las letras provocadoras de C.Tangana han empezado a sonar en el primero de los dos conciertos pasadas las diez de la noche y se ha prolongado durante alrededor de una hora, frente a un público joven entregado al 'rapeo' de uno de los principales referentes de la música urbana en España.

"No quiero decir muchas cosas. Gracias por está aquí...¡Y vamos a bailar", ha dicho a su público el rapero madrileño, sin hacer referencia a la polémica con el Ayuntamiento.

No ha faltado en su repertorio "Mala mujer", su gran éxito, ni las letras que levantaron la polémica y que motivaron la decisión del Ayuntamiento de suspender el concierto por frases como "hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache", que el consistorio consideró "machistas" y despectivas contra las mujeres.

El tema "Llorando en la limo" ha cerrado el concierto, y en medio de una de sus estrofas, el rapero se ha despedido de su público con el mismo tono provocador de muchas de sus letras: "Yo soy C.Tangana, el madrileño hijo puta".

Ante la denuncia de "censura institucional" por parte de C. Tangana, el Ayuntamiento ha respondido que "ni prohíbe ni censura", pero que con dinero público no se puede dar visibilidad a este tipo de mensajes.

"Censurar y prohibir no es la forma de actuar", proclamó el rapero madrileño a través de las redes sociales.

"En mi música hay muchas mujeres, tanto en mis letras como en mis vídeos. No proyecto una imagen de la mujer; proyecto muchas. Las mujeres que me escuchan no son menos feministas que nadie. Son mujeres que eligen por sí mismas en qué roles de películas, canciones o novelas quieren identificarse", señaló.

Frente a la "censura" municipal y las acusaciones de "machismo", C.Tangana ha replicado con títulos suyos como "Pop Ur Pussy", descrito como un alegato artístico a favor de la libertad de género y sexual.