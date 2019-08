Muere el guitarrista Neal Casal a los 50 años

El guitarrista y productor estadounidense Neal Casal, conocido principalmente por sus trabajos con Ryan Adams y Chris Robinson Brotherhood, ha muerto a los 50 años.



El propio Ryan Adams ha confirmado el deceso, del que no se conocen más detalles, a través de Twitter con un triste mensaje: "Mi corazón esta roto. Qué honor haberte conocido, verdadero creyente. Te quiero".



En otro tuit, Ryan ha añadido: "Estoy tan agradecido por cada momento. Cuando estaba teniendo convulsiones de migraña ocular en el escenario, y solo Neal lo vio. Él se acercaba y me daba esta mirada... 'puedes hacerlo, Ryan'. Mis dedos se cerraron en una convulsión. Esa amabilidad y hermandad es única en la vida".







I am so humbled, so grateful, so honored for every moment when I was having occular migrant seizures onstage, and only Neal saw.



He would walk over and give me this look.. "you can do it, Ryan"



My fingers locked in a seizure.



That kindness & brotherhood is once in a lifetime pic.twitter.com/4eeSefKTkl