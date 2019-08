Rosalía, entre las canciones del verano del matrimonio Obama

El popular matrimonio de Barack y Michelle Obama continúa causando furor entre la masa social. Pese a haber abandonado la Casa Blanca a principios de 2017, el expresidente de Estados Unidos y su mujer siguen creando tendencia y sus actividades cotidianas o sus gustos son de interés para muchas personas.







En esta ocasión, Michelle y Barack han publicado un listado con las canciones que están escuchando este verano. Entre las 44 canciones aparece en el puesto 31 el tema de Rosalía y J. Balvin, 'Con altura'. La barcelonesa, que está viviendo un 2019 plagado de éxitos y que este lunes se convirtió en la primera artista de España en ganar un MTV Music Award al ser premiada en la categoría de mejor vídeo latino por 'Con altura' y mejor coreografía, también ha conquistado los corazones del matrimonio estadounidense.



En la primera posición de la lista de los Obama, que tal y como escribe en twitter el expresidente contiene "algo nuevo, algo viejo, algo rápido, algo lento", se encuentra 'Too Good' de Drake ft. Rihanna. Completan el podio del listado 'I'll be around' de The Spinners y 'Mood 4 Eva' de Beyoncé, Jay-Z. Childish Gambino, ft. Oumou Sangaré.



Esta no es la primera vez que Barack y su mujer publican su 'playlist' estival. En 2015 el matrimonio hizo público un listado que incluía la canción 'Tengo un trato' de la artista española La Mala Rodríguez.





With summer winding down, here's a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz