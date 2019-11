Arte y entretenimiento en los laberintos de Sean Jackson

Sean Jackson ha estado ilustrando laberintos como hobbie personal durante más de 30 años. Inspirado en el arte, la arquitectura y la naturaleza, sus coloridos y detallados laberintos ofrecen viajes más allá de la imaginación por calles, jardines, islas, castillos, ciudades inventadas y situaciones surrealistas que desafían la gravedad.



De hobbie que le ocupaba unos minutos pasó a dedicar más de 30 horas para completarlos y se lanzó a reunir 50 de los más asombrosos en un libro (From Here To There), combinando arte y entretenimiento.



Instagram es el otro lienzo donde Sean Jackson comparte su curiosa manera de interpretar el arte. En su cuenta podemos encontrar inventivos laberintos con diferentes caminos a seguir tan entretenidos como estos:









2 mazes for the Grumpy Bert Red Envelope show in January! ???? pic.twitter.com/TJ01YD5Uac — Sean C Jackson (@SeanCJackson) 26 de octubre de 2019

Been posting my #inktober on IG. Here was day 1. Vampire ????? pic.twitter.com/kGuj5SH5dD — Sean C Jackson (@SeanCJackson) 5 de octubre de 2019