Leticia Sabater estrena su último villancico: "Trínchame el pavo"

Está globalmente aceptado que Mariah Carey es la reina de la Navidad, pues cada año regresa fiel a su cita con su celebérrimo villancico 'All I want for Christmas is you'. Pero esto puede cambiar a partir de ahora.

Porque fiel también a su cita, aquí está de nuevo Leticia Sabater con una de esas canciones pegajosas y difíciles de olvidar: Tras el inenarrable 'El polvorrón' en 2018, este 2019 el himno navideño lleva por título 'Trínchame el pavo'.

"¿Tú sabes trinchar el pavo? Trínchame el pavo papito, cómetelo poquito a poquito. Es Navidad, final feliz y polvito. Turrón, champán y un buen pedito (...) Doce uvas y que te toque el gordito", canta Leticia sin ruborizarse lo más mínimo.

En el estribillo, nos enseña a trinchar el pavo asegurando que eso es algo que hacen los cuñaos, los papis, los hermanos, los sobrinos, los currantes... Todo sobre una base electrónica machacona que termina resultando un bucle infinito del que es difícil salir si, por lo que sea, cometes la locura de entrar.

La guinda al pavo la pone la propia Leticia cantando y bailando con una falda con la cara de Donald Trump que le queda en salva sea la parte. Y a ratos, por supuesto, también hay que menearse en bikini ante un fondo nevado.

Una pequeña gran locura de frenopático que, en cualquier caso, constata que aquí da igual lo que diga Mariah Carey. Porque aquí la que trincha el pavo es Leticia Sabater.