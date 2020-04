Pablo López: "Tuve miedo de creerme la exigencia de ser perfecto"

"Ser perfecto" es algo de lo que Pablo López huye y delega en la naturaleza a través de "Mariposa". Un tema en el que exalta lo efímero, bello y perfecto del alado animal en contraste con su propio ser: "Uno quiere volar pero no un día sólo. Yo no puedo ser perfecto, la única perfecta es la naturaleza", relata a Efe.

El malagueño Pablo López (Fuengirola, 1984), que lanza este viernes su sencillo "Mariposa" -perteneciente al que será su cuarto disco de estudio-, es sincero al hablar con Efe sobre el mensaje y proceso creativo de un tema en el que muestra que la perfección queda lejos de su alcance, aunque hubo momentos en los que llegó a exigírsela.

"Tuve miedo porque empecé a exigirme a mi mismo cierta perfección que no viene a cuento porque yo sobrevivo y vivo con mi torpeza, mis errores, mi acento, mis equivocaciones", comienza a explicar López, quien sentencia: ·la única perfecta es la naturaleza".

En ese contraste entre perfección, belleza y carácter efímero de una mariposa frente al "animal de suelo" que es Pablo López reside el mensaje de una canción que el artista conecta, por cuestiones de temporalidad, con la situación de confinamiento que nos toca vivir.

"'Mariposa' me suena muchísimo a cómo nos fuimos precipitando a una situación que creo que todavía no nos creemos", relata, y añade: "Horas antes de terminar esta canción, de la que hice cuarenta y pico mezclas, se declaró el estado de alarma".

En esa misma línea y de manera honesta, el artista admite que le resulta complicado definir "Mariposa" a nivel musical aunque sí que encuentra identificación en el estrato temporal: "No podría definir de ninguna manera artística, musical o morfológicamente 'Mariposa', pero sí te puedo decir que es de ahora, de hoy, de ahora mismo".

Este momento es el de una cuarentena en la que el artista reconoce, a pesar de darse las condiciones que se presuponen idóneas para escribir, no haber podido componer nada al verse falto de "lo cotidiano", "del abrazo" y de aquello que le mueve para encontrar inspiración.

"Yo dependo mucho del abrazo, del tacto y estoy aprendiendo después de 40 o 50 días lo dependiente que soy de lo cotidiano: de besar, de pelear, de llorar, de equivocarme", apunta el malagueño, quien explica que, a pesar de no escribir, no ha parado de tocar en estos días.

"A pesar de todo lo positivo que hay y de la fuerza y la lucha que tenemos en este maravilloso lugar que es nuestro país, la energía de Madrid, que para mi es el patio de recreo de alguien que vive de la belleza, está mermada y yo no puedo escribir", remata.

Con las manos moviéndose nerviosas sobre el piano mientras conversa con Efe, López habla de retomar su gira en España, la cual tenía previsto su inicio en abril en Barcelona, para finales de noviembre con la "incertidumbre" de saber en qué situación estará el país pero con la seguridad de que el disco "Unicornio" verá la luz en este 2020.

"Hay una urgencia, no por una cuestión comercial ni por ser inoportuno, es por una cuestión de que yo no puedo expresar algo que no sea de absoluta y rabiosa actualidad", expone el cantante, que lo confirma de manera más clara: "Por supuesto 'Unicornio' va a ver la luz en este extraño año que no es año".

Partituras de las canciones de este nuevo disco, que aún solo conoce su círculo más cercano, cuelgan de la pared desde donde López concede su entrevista y es el propio cantante quien hace cuenta de ello para hablar de la "historia" del álbum: "Tengo aquí colgadas en la pared canciones que ni siquiera se han escuchado. El disco sí que tiene una línea continua, es una historia".

Con la honestidad de quien se abre en canal en cada una de sus canciones, el malagueño reconoce que tiene "muchas ganas" de "tener una parcela con Alejandro (Sanz)": "No es una respuesta fácil, aunque lo parezca. He tenido la suerte de convivir mucho con él y ahora tengo la alegría y la serenidad de sentirme preparado para cantar con él. Ojalá que me escuche".

Como cierre, el malagueño hace balance, no sin problemas para encontrar las palabras adecuadas dado que se trata de algo "complicado", de la situación en la que se encuentra la cultura en estos momentos: "La cultura está esperando ahora mismo que le cojan de la mano".

Y sentencia: "Hay una incertidumbre. No creo que haya nadie en un Gobierno para fastidiar a nadie, creo que andan luchando contra una cosa invisible y yo, por mi parte, quiero pensar que voy a poder tocar en noviembre. Hay que tener prudencia y paciencia".