Bustamante cambia la letra de una de sus canciones por el confinamiento

Son muchos los artistas que han versionado algunas de sus canciones más famosas con el objetivo de entretener a sus seguidores y colaborar en la lucha contra el COVID-19. El último en intentar sacar una sonrisa a sus seguidores ha sido David Bustamante.



El cantante cantabro ha sorprendido a sus fans con su última publicación en Instagram. Se trata de una adaptación de su tema 'Feliz' a los tiempos del confinamiento, cambiando la letra ante esta situación que tiene encerrado a la mayoría de españoles en sus casas pero siempre desde el positivismo y buen humor.



En el vídeo que acompaña la nueva versión se ve a David Bustamante en su casa de Madrid en actitud cotidiana y cumpliendo con las rutinas de su día a día, cambiando incluso el micrófono por el cepillo de barrer. Pero el cantante no está solo, como si de una vídeollamada se tratase al vídeo se suma el resto de su equipo en la misma sintonía.



"Este es un regalo de parte de todo mi equipo y este que os quiere con locura, con la única intención de arrancaros una sonrisa! Muero de ganas por hacer lo que más me gusta que es cantaros desde mi lugar favorito, el escenario! Gracias por estar siempre ahí", ha escrito Bustamante acompañando la publicación, que ha inundado las redes sociales de buen rollo y que enseguida se ha ganado el like de sus seguidores.