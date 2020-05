Lunes de cine clásico, arte y diseño sin salir de casa

New York Guitar Festival.

El arranque de la versión virtual del veterano New York Guitar Festival es uno de los planes que te ofrece este octavo lunes de confinamiento, en el que también se podrá disfrutar de la versión de Fernán Gómez de 'La venganza de don Mendo', de una "masterclass" de diseño o de un museo desde el salón.



Grandes guitarristas homenajean al reverendo Gary Davis

A partir de las 10 de la noche en España se podrá disfrutar del arranque de la versión virtual del veterano New York Guitar Festival, que se extenderá hasta el 15 de mayo y estará dedicado al reverendo Gary Davis, un guitarrista que se ganaba la vida tocando en las calles de Harlem.

El evento, titulado 'Reverend Gary Davis: In Search of the Harlem Street Singer', incluirá actuaciones de Bill Frisell, Rosanne Cash, Fantastic Negrito y Larkin Poe, entre muchos otros.

Además, a partir de las 11 de la noche, habrá oportunidad de disfrutar de la 'Listening Party' de los británicos Foals a través de su canal de Twitter y del directo de The National en Youtubue.



Flixolé te trae 'La venganza de Don Mendo' de Fernán Gómez

La auténtica historia de 'La venganza de Don Mendo', la que dirigió y protagonizó un desternillante Fernando Fernán Gómez se puede ver dentro de la pestaña "España medieval" que ofrece la plataforma de cine español Flixolé



'Billions' regresa a Movistar Series

Vuelve a avivarse la rivalidad entre Bobby Axelrod y Chuck Rhoades en la quinta temporada de 'Billions', que llega este lunes a Movistar Series.

Mientras ambos protagonistas se ven amenazados en lo personal, tanto por el peso de sus decisiones como por nuevas caras enemigas, Chuck trata de centrarse en su carrera haciendo lo que mejor sabe: buscar justicia y acabar con Axe, aunque su renovada obsesión por Bobby se le podría volver en contra.



Llévate el Museo Metropolitano del Arte al salón de casa



El Metropolitan Museum of Art de Nueva York cumple 150 años y es momento de visitarlo, aunque sea desde el salón de casa. El museo tiene una herramienta, 'La línea del tiempo de la historia del arte', que permite consultar alrededor de 8.000 objetos de arte de su colección y relacionarlos con ensayos y cronologías.

También ha liberado una parte de sus catálogos de arte para animar la lectura durante el confinamiento y ofrece la posibilidad de visitas virtuales guiadas de sus principales salas como el magnífico espacio del tempo de Dendur.



Aprovecha una nueva masterclass de moda

El Instituto Europeo di Design de Madrid (IED Madrid) continúa durante el mes de mayo con su programación de eventos virtuales gratuitos.

Este lunes, 4 de mayo, a las 18:30 horas, Elena Juárez, artista digital y docente de tecnología e interactividad en el IED Madrid, ofrecerá la "masterclass": Diseño interactivo, una introducción a Touchdesigner.

Una oportunidad para realizar diseños generados por código reactivos a un audio o algún dispositivo externo con el programa Touchdesigner, explicando su interfaz y parámetros básicos sencillos para realizar composiciones interactivas. Juárez hará además un recorrido sobre el arte generativo y sus referencias.



Ser congresista de San Sebastián Gastronomika

No todo el mundo tiene la oportunidad de asistir al congreso gastronómico más veterano de España, San Sebastián Gastronomika. Hasta ahora, ya que la organización ha lanzado un aperitivo de su próxima edición a través de webinars en las que participarán algunos de los 50 mejores cocineros del mundo, de los que siempre hay cosas que aprender.

Si le gusta la gastronomía, disfrutará de charlas y talleres interactivos de este Gastronomika Live, para lo que hay que inscribirse en la web. La inauguración, este lunes a las 10:30 horas a cargo del argentino Mauro Colagreco, cuyo Mirazur (Francia) encabeza la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.