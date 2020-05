Fallece a los 72 años la jamaicana Millie Small, impulsora de la música ska

La cantante jamaicana Millie Small, considerada la impulsora del ska, falleció el pasado martes en Londres a los 72 años tras sufrir una apoplejía, según informan este jueves los medios británicos.

La estrella era famosa sobre todo por el sencillo 'My Boy Lollipop', que alcanzó el número uno de las listas de los más vendidos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido en 1964. Hoy en día, ese tema sigue siendo una de las canciones de música ska más exitosas de todos los tiempos, con más de siete millones de ventas.

El fundador de la discográfica Island Records, Chris Blackwell, que confirmó el fallecimiento, fue quien trajo a Londres en 1963 a la estrella y el encargado de producir su versión de 'My Boy Lollipop'.

Blackwell recordó a Small como a "una persona dulce, realmente especial". "Diría que es la persona que convirtió el ska en internacional porque fue su primer récord", apuntó en declaraciones a un periódico jamaicano, que recogen también los medios del Reino Unido.

Ese sencillo se convirtió en un súper éxito en todo el mundo y le reportó la fama a escala internacional.

El fundador de Island Records también rememora a la cantante, que nació con el nombre de Millicent Small en Clarendon (sur de Jamaica), como una persona "muy divertida, con un gran sentido del humor".

La cadena británica BBC recuerda este jueves que a los 12 años, Small ganó un concurso de talentos en el teatro Palladium en Montego Bay y durante su adolescencia formó un dúo con el cantante de reggae Roy Panton, con quien grabó el exitoso 'We'll Meet'.

Luego, en 1963, Blackwell la traería a la capital británica tras haberse sentido atraído por los trabajos lanzados en el Reino Unido por la artista.

Con el tema 'My Boy Lollipop', lanzado en febrero de 1964, Small se convirtió en una estrella internacional y con ese sencillo impulsó la música ska por todo el mundo.

Según explica el historiador musical Laurence Cane-Honeysett a la revista Record Collector, ese sencillo representa "el equivalente ska al 'Heartbreak Hotel' de Elvis o al 'God Save The Queen' de los Sex Pistols, al popularizar un sonido que anteriormente se consideraba que estaba en los márgenes de la música comercial".

A finales de ese año, la cantante debutó en la interpretación en un especial para el canal británico ITV, 'The Rise and Fall of Nellie Brown', un musical en el que encarnó el papel de Selina, una joven jamaicana que deja Liverpool para buscar a su sofisticada prima en Londres.

Sin embargo, la artista no logró igualar durante el resto de su carrera el éxito logrado con 'My Boy Lollipop', aunque continuó realizando giras e interviniendo con frecuencia en programas de música.

Las letras de Small captaban a la perfección el estado de ánimo de la comunidad caribeña afincada en el Reino Unido

En los últimos años, vivió en Singapur y Nueva Zelanda antes de regresar a Londres, donde se concentró en escribir, pintar y criar a su hija, que también se dedica a la música.