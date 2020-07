Muere Haruma Miura, actor de 'Ataque a los titanes', a los 30 años

El actor japonés Haruma Miura, conocido por su papel en la película de acción real del popular anime 'Ataque a los titanes', ha sido hallado sin vida en su domicilio de Tokio a los 30 años.

Según 'Deadline', el representante de Miura pasó por la casa del actor para comprobar si estaba bien después de que hubiera faltado a trabajar. Allí lo encontró inconsciente y fue trasladado de inmediato al hospital, pero fue declarado muerto a su llegada. La Policía Metropolitana de Tokio todavía está investigando la causa del fallecimiento, pero las primeras informaciones indican que se encontró una nota de suicidio en el lugar.

Tras comenzar su carrera en el cine japonés a los siete años con el drama de 1997 titulado 'Agri', Miura pasó a protagonizar series de televisión como 'Fight', 'Samurai High School', 'Bloody Monday', 'You Taught Me All the Precious Things', 'Binbo Danshi' y 'Gokusen'.

Además de aparecer en las dos películas de la franquicia 'Ataque a los titanes', el artista también tuvo roles en varias miniseries incluyendo 'The Last Cinderella', 'Never Let Me Go', 'Adult School', 'Dying Eye' y 'Two Weeks'. Miura ganó el premio Sponichi New Talent en 2009 por su trabajo en Naoko, así como el galardón Seoul International Drama en la categoría de mejor estrella asiática en 2019.

El japonés tenía pendiente de estreno la cinta 'Gift of Fire' y estaba filmando otras dos películas tituladas 'Ghost Hunt' y 'Brave: Gunjyo Senki'. Miura también hizo una breve incursión en el mundo de la música y fue uno de los fundadores de la banda Brash Brats, pero el grupo se separó en 2005.