¿Adiós a las toses?

Una de las más molestas realidades de auditorios y temporadas líricas en general son las toses pertinaces de un sector del público acompañadas de toda una sarta de ruidos adyacentes –apertura y cierre de abanicos, exploraciones eternas en los bolsos de cremallera a la búsqueda de no se sabe qué tesoros, envoltorios de caramelos, etc.– que alteran de manera tremenda al resto del público y desconcentran a los intérpretes, arruinando incluso conciertos enteros. Dos ejemplos no tan lejanos tenemos en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El primero de ellos protagonizado por el pianista Daniel Barenboim que, en plena interpretación de los preludios de Debussy llegó a recriminar al público su mala educación y mandó parar las ovaciones, muy enfadado, y diciendo irónicamente: “¡Qué curioso, cuando aplauden, no tosen!”. Poco después otro pianista, András Schiff vio como el mismo público destrozaba su magistral versión de las “Variaciones Goldberg” de J. S. Bach y se negó en rotundo a dar un bis y apenas salió a saludar, desconcertado por el tremendo comportamiento de algunos de los asistentes. Recuerdo, asimismo, una función de “La traviata”, hace ya bastante tiempo, en el Campoamor que se convirtió en una tortura entre un mar de toses y expectoraciones hasta que un espectador a gritos dijo: “¡Silencio, no se oyen más que toses!”. Es este por lo tanto un problema que se lleva arrastrando décadas.