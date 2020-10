La Puerta del Más allá se abre

Manel Loureiro cruza La Puerta del misterio, de la magia, de la inquietud. Hay quien sostiene que “las grandes historias, las que importan de verdad, tropiezan contigo cuando no las buscas. Algo de cierto tiene esta afirmación, porque fue exactamente lo que me sucedió con ‘La Puerta’. Porque sí, la puerta que da nombre a la novela es un lugar real”. Existe y cualquier lector lo puede visitar, si así lo desea. Invitados estamos.

Vayamos al origen: “Una mañana fría de noviembre di con la Puerta del Más Allá en lo alto del Monte Seixo, una cumbre desolada en el interior de Galicia. Estaba haciendo una ruta de montaña y, a causa de mi poca pericia leyendo un mapa, me había perdido. Además, estaba empapado, cansado y se hacía de noche cuando me encontré ante aquel viejo monumento megalítico, un trozo de historia antigua que, sin embargo, estaba rodeado de velas, flores y otras ofrendas. En una manera que no alcanzaba a entender, aquel antiguo lugar con veintiséis siglos de historia continuaba en uso. De golpe, algo hizo ’click’ en mi cabeza y me di cuenta de que aquel sitio tenía que ser el punto de partida de un thriller, una novela negra que tendría que arrancar con el cadáver de una joven sacrificada de manera ritual a los pies de la Puerta del Más Allá, ataviada con un anacrónico vestido de novia de los años veinte del siglo pasado”.

Ese es el punto de partida de “La Puerta”, la historia de una investigación criminal “que se tiene que abrir paso en el mundo verde y húmedo de la Galicia profunda, aquella en la que las viejas leyendas, las costumbres ancestrales y los mitos aún siguen vivos hoy en día, ese mundo rural de pequeños pueblos que se van quedando sin habitantes lentamente –la España vaciada también existe en el norte– y donde todos sus vecinos parecen guardar algún secreto.

“La Puerta” es “una novela negra en la que se desata una furiosa carrera contrarreloj para descubrir al asesino de esa joven, pero también es un viaje por las tradiciones antiguas, la lucha de Raquel Colina, su protagonista, para distinguir entre ciencia y fe, entre realidad y superstición, entre dos mundos que chocan y que conviven a la vez en la Galicia actual”.

Y hasta aquí podemos leer sin abrir demasiadas puertas del argumento, porque “hay un montón de giros y sorpresas que esperan para ser descubiertas”. Loureiro da la bienvenida “a una Galicia que casi nadie conoce”. Es hora de cruzar “la Puerta” y visitarla.

La Puerta

Manel Loureiro

Planeta, 352 páginas, 18,90 euros