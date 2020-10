La Filmoteca Española ha inaugurado este jueves su inventario de cine español conservado, un catálogo 'online' que reúne casi 6.000 títulos y más de 30.000 materiales fotoquímicos de películas españolas -incluidas coproducciones- realizadas entre 1896 y 2000 y conservadas en los diferentes archivos fílmicos españoles.

Esos son los títulos disponibles en el momento del lanzamiento, pero se trata de un proyecto en marcha y el catálogo se irá ampliando conforme avancen los trabajos de los archivos participantes, han indicado este jueves sus responsables en rueda de prensa.

Actualmente la base de datos comprende largometrajes de ficción hasta el año 2000 y cortometrajes del periodo mudo hasta 1930, a disposición de investigadores y del público en general.

La Filmoteca Española atesora en sus instalaciones más de 203.000 registros archivables (125.000 en soporte fotoquímico) y paralelamente existen 16 filmotecas provinciales o autonómicas que cuentan con fondos a conservar.

Esta iniciativa, que empezó a gestarse en 2016, se ha desarrollado en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) y se enmarca en el Plan Nacional de Conservación del siglo XX, según ha explicado el representante del IPCE Guillermo Enríquez.

"El inventario no solo es una herramienta de búsqueda sino que es el primer paso de una estrategia de conservación; lo que no está inventariado no se puede conservar", ha señalado Enríquez tras admitir que hasta ahora al audiovisual no se le daba la misma importancia que a otras ramas del patrimonio cultural.

El proyecto pretende paliar la falta de comunicación que había entre archivos y responde a una petición requerida desde hace mucho tiempo por todos los profesionales del sector.

Se trata asimismo de "poner en valor el patrimonio fílmico español y hacer hincapié en la necesidad de su tutela, conservación, preservación y difusión, para combatir su olvido", según se indica en su presentación en la web del ministerio de Cultura.

El acceso al inventario está disponible desde la página inicial de la Filmoteca Española bajo la etiqueta "Cine español conservado".