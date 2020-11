Elogio y triunfo del libro

En ocasiones los llamados “fenómenos literarios”, ahora que tanto se abusa de la hipérbole y no hay semana en la que los suplementos de los periódicos no descubran al menos un par de genios, lo son de verdad. Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) acaba de ganar el Premio Nacional de Ensayo por una de esas obras que reconfortan a todos los amantes de los libros. Y no solo porque esa sea precisamente la enjundiosa materia de El infinito en un junco (Siruela), sino también por el vigor narrativo y la hibridación de géneros que mantienen en pie las muchas erudiciones –interesantes siempre, vivas- de esta historia. Una amena relación que es, además, la de la sufriente humanidad en busca de un destino mejor. “Sin los libros, las mejores cosas de nuestro mundo se habrían esfumado en el olvido”, escribe, con razón, la autora.