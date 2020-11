Geometría variable

El cierre total y el confinamiento de la pasada primavera desembocó en una progresiva apertura de la que participaron todos los centros culturales dotándose de unas normas de funcionamiento muy estrictas en cuanto a aforos, uso de mascarillas, etc., y también con exigencias claras de ventilación de las salas tanto de manera directa como a través de los sistemas de ventilación mecánica. El estricto cumplimiento de las indicaciones establecidas por parte del público y los intérpretes –en este caso casi se ha institucionalizado la realización de pruebas diagnósticas de manera estable, algo similar a como se está haciendo en el mundo del deporte– ha llevado a que, desde la apertura de teatros y auditorios, los brotes en estos equipamientos hayan sido muy menores en el conjunto de los detectados por las autoridades sanitarias.

De manera paralela, varios países han llevado a cabo numerosos estudios que han venido a confirmar la seguridad de los equipamientos siempre y cuando se realicen de manera estricta las medidas de control, sobre todo en la ocupación que conviene no sobrepasar el cincuenta por ciento del total. Con estas premisas se acuñó el lema de “cultura segura” que intentaba animar al público a regresar a los espectáculos y a una tímida recuperación de uno de los sectores más dañados por el cierre primaveral. En verano, la actividad al aire libre concentró, de manera mayoritaria, la oferta y los teatros comenzaron a abrir sus puertas en el mes de septiembre con mucha cautela y asistencias muy ajustadas.

Sin embargo, la segunda ola ha llevado a un nuevo repliegue generalizado, si bien las medidas no son iguales en los diferentes territorios y aquí no parece que el criterio científico sea predominante, sino que se va al trazo grueso con un cierre casi total que se lleva por delante a los sectores que han sido un ejemplo a la vez que otros que no han estado a la altura. Ahora el problema se centra en la movilidad, pero el argumento, en el caso de los teatros y auditorios, es muy endeble. Veamos el caso asturiano: actualmente existe un cierre perimetral en las tres grandes ciudades, con lo cual la movilidad externa a las mismas es inexistente: igual a cero en el que caso de una obra de teatro, una ópera o un concierto. Por lo tanto, ese movimiento queda circunscrito al ámbito interno de cada urbe. Si tenemos en cuenta que los aforos a la venta están de media en las quinientas localidades –en el caso del teatro Filarmónica en Oviedo ¡poco más de cien!– no se puede argumentar que grandes masas urbanas se desplacen a ver una película o a escuchar un recital de piano. Además, la entrada en las salas se escalona desde una hora antes del comienzo del espectáculo y en las escasas colas que se pueden formar en los minutos previos al espectáculo se guarda de forma estricta la distancia de seguridad y el personal de los equipamientos controla para que no se realice ningún movimiento fuera de los cauces establecidos en el protocolo.

La mayoría de los espectáculos, además, han eliminado el intermedio con lo cual también se han borrado los corrillos y, en el Auditorio Príncipe Felipe, por ejemplo, no hay posibilidad de sacar dos entradas juntas, ni siendo convivientes, porque se ha afinado al límite para que cada localidad no tenga nadie al lado. A la salida, con el toque de queda y los bares y restaurantes cerrados, la socialización es prácticamente inexistente. Es comprensible, por tanto, el malestar de un sector –el de las orquestas, los teatros líricos y los espectáculos escénicos en general– que ha estado en primera línea para evitar los contagios y que, pese al éxito obtenido en ello, ve como se extiende una penalización mayoritaria, aunque no uniforme. Si usted vive en Madrid tiene, en medio de las medidas, opción de vida cultural, escénica y musical, pero en Asturias y otras comunidades, con problemas similares, no. Y aquí está la clave. ¿Por qué falta también aquí un criterio unánime?