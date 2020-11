Marta del Riego: “El campo te da algo que no te da la ciudad: libertad”

–La vida en el campo no es bucólica.

–La vida en el campo es dura: la climatología, la soledad, los ingresos inciertos, la falta de vida social... Mis abuelos eran labradores y mi padre, aunque estudió en la universidad, tuvo una majada de ovejas durante muchos años. Así que sé de lo que hablo. Sin embargo, creo que te da algo que no te da la ciudad: libertad. Y el contacto con la naturaleza es muy enriquecedor, no solo desde un punto de vista estético, si no también, espiritual.

–¿Qué visión ofrece la novela de la maternidad?

–Una visión nada romántica. Sinceramente no creo que el instinto maternal esté en el ADN de las mujeres actuales. Ser madre hoy es una elección, una elección que muchas mujeres posponen porque están volcadas en su trabajo. El problema es que ser madre tiene fecha de caducidad.

–¿Vides en lugar de vidas de los hijos?

–Así piensa Icia, me parece muy literario que la fertilidad de la tierra sustituya a la fertilidad de Icia. Cuidar una cepa, podarla, observar cómo crece y vendimiar sus racimos produce una satisfacción íntima. Es como dar vida.

–¿Se puede reconocer algo de la autora en el personaje de Icia?

–Una escritora siempre hurga en sí misma para trazar un personaje. En este caso, he volcado en Icia mi propia pasión por las viñas y el vino, los paisajes en los que se mueve –el sur de León, el Teleno, Barrios de Luna, Foncebadón...– son los paisajes en los que crecí, y la experiencia de su intento de maternidad la conozco bien porque yo también soy madre tardía.

–¿Qué importancia tiene el paisaje?

–El paisaje es esencial. En realidad, es la inspiración de esta novela y de casi todas mis novelas. El temblor de la luz sobre las cepas, la silueta de una casa en ruinas, las nubes en torno al monte Teleno... Todo eso me inspira una historia.

–¿Madrid ya no es una ciudad capital para vivir?

–Madrid es una ciudad para huir. Es curioso que sea la única capital europea de la que todo el mundo quiere escapar en cuanto llega el fin de semana o hay la más mínima incertidumbre. Con la pandemia se han puesto de manifiesto tus carencias: el hacinamiento, la pésima calidad de la vivienda, el transporte público deficiente... y, sin embargo, me gusta Madrid. Y, sobre todo, me gustan los madrileños. Creo que están sobrellevando muy bien ese estigma de apestados que los persigue por toda España, cuando en realidad ellos alimentan en gran medida la industria turística nacional.

–¿Cuáles fueron los mayores obstáculos durante la escritura?

–Mi mayor obstáculo siempre es la dispersión. Alguien ha dicho de la novela que es profunda, salvaje, real y caótica. Claro, los personajes se me rebelan y quieren su propio espacio y provocan tramas alternativas. Mis novelas son como esas hayas centenarias con un grueso tronco y ramas retorcidas que le crecen por doquier. Y el segundo obstáculo fue integrar la parte del mundo del vino con el thriller, las explicaciones más o menos didácticas sobre enología con la sangre. Pero creo que lo he logrado porque al fin y al cabo, la sangre tiene el mismo color que el vino, ¿no?

–¿El sexo también inspira literatura?

–El sexo, si está bien escrito, puede ser tan literario como el amor. En el sexo siempre ha habido muchos tabúes en cuanto a las escritoras: o las tachaban de cursis o de pornógrafas. Pero ¿si para un escritor es literario hablar de unos senos, por qué para una escritora no lo es hablar de un pene?

–El lenguaje de la zona, ¿qué importancia tiene en su obra?

–Es fundamental. No solo las palabras en Llionés, términos y expresiones sobre el campo que he escuchado a mi alrededor, a mi padre y a mis abuelos, si no la propia cadencia de las palabras: el uso del pretérito perfecto simple, en vez del compuesto, los diminutivos, las canciones antiguas.

–¿Alguna idea para llenar la España vaciada?

–El teletrabajo ha abierto una puerta que estaba sellada. Ahora gran parte de la población podría trabajar en cualquier lado. Así que yo os digo: venid a los pueblos, tendréis casas más grandes, con patios y huertas, productos de primera calidad, paseos por el campo, prados donde jugarán vuestros hijos, escuelas con clases pequeñas, una buena conexión a Internet y por las noches os guiará el canto del cárabo. Eso estaría bien para un folleto de algún ayuntamiento, para atraer a nuevos vecinos, ¿no te parece?

–El cruce de géneros, ¿qué le aporta?

–Saltarme los cánones. Que el thriller tenga que ser así o asá me parece muy rígido. Yo puedo meter sangre, hasta investigación, y también amor y sexo y relaciones familiares conflictivas y algo de road movie por el mundo del vino y aires de novela gótica con las leyendas de aparecidos. Puede ser country noir, novela gótica o novela a secas. A un lector de novela negra le gustaría. Y a uno de novela a secas, también.