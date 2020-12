“La inspiración basal de esta novela”, explica el autor, “es la ‘Octava Elegía’ de Rainer Maria Rilke. ¿Suena esto demasiado pomposo y rebuscado? Desde luego. Es, sin embargo, fácil de decir: Rilke decía que lo abierto es lo invisible. Y añadía: ‘No es nada trascendente, sino un simple estado del mundo mismo, e idéntico en su significación al estar sano y entero’. Nosotros, los mortales, los humanos, no conocemos lo abierto más que a través del rostro del animal. Y el animal, al revés que nosotros, es ignorante de la muerte, no advierte su finitud y tiene a Dios delante de sí. En la infancia, el hombre está en un estado parecido, e incluso, a veces, se aventura imaginativamente en el reino de la muerte. Acabo de parafrasear aquí una parte del comentario a la ‘Octava Elegía’ de Gonzalo Torrente Ballester. El gato de esta novela y también el chaval, Nicolás, el nieto del coronel, pertenecen ambos a esa categoría de seres inconscientes que están ante lo abierto y tienen frente a sí a Dios, aunque no lo llamen Dios. Me divirtió escribir esta novela porque se trataba de ver hasta dónde puede llegarse, imaginariamente, imaginando la vida de un animal doméstico, un gato, y un niño, Nicolás”.

Escribir novelas y leerlas “es un magnífico entretenimiento. Una escapatoria, tal vez, del mundo real, que, sin embargo, en su escapatoriedad refleja el mundo real y lo interpreta. El Coronel Ybarra y Nicolás, su nieto, viven fascinados por la inmensa agilidad de su nuevo gato, su capacidad de entrar y salir de lo invisible. Todos los gatos tienen esa habilidad: pasar en un solo instante de lo invisible a lo visible, aparecer y desaparecer instantáneamente. Así también los personajes de nuestros relatos, en nuestras novelas, aparecen y desaparecen, están y no están presentes ante nosotros. Son ficciones e irrealidades que nos parecen con frecuencia más reales que las realidades. Hay que tener cuidado con las novelas, y quizá también con los novelistas, porque todos somos, sin querer, embaucadores y, a la vez, como un gato doméstico, incesantemente entretenidos”.