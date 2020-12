“El teatro es también el arte de la paciencia”

–En “Teatro para minutos” no sólo hay teatro. “Quiero ser enjambre”, por ejemplo, es un poema. Por cierto, tiene un aire a “Otro poema de los dones”, el de Borges.

–El género de la pieza breve resulta difícil de definir porque tenemos que hacerlo a partir de un número de páginas. ¿Cuántas? Está claro que tienen una extensión menor que los textos hegemónicos. Tienen una ventaja, al menos así lo veo yo: permiten explorar otro tipo de lenguajes y de asuntos. Quizá quien se meta en el libro se encuentre con sorpresa con que incluyo poemas, o textos que pudieran serlo, pero también otros que tienen más parecido con el ensayo. En todo caso, todos ellos tienen una teatralidad intensa; todas sus palabras necesitan pelear con un cuerpo, quieren ser pronunciadas, formar parte de una experiencia teatral.

–¿Incluso “Quiero ser enjambre”?

–Incluso. Viene a ser una poética. Es uno de los pocos que nunca vi en escena. Aparte de parecer una poética, también tiene mucho de plan de vida. Me alegra, en todo caso, que lo emparente con Jorge Luis Borges, pero en él hay mucho de una canción José Agustín Goytisolo: “Quiero todo esto”.

–¿Es “Teatro para minutos” un primer plato de la obra de Mayorga?

–El pasado, ya lo sabe, es algo imprevisible. Las fechas me bailan en la cabeza. “Concierto fatal de la viuda Kolakowaki” y “El hombre de oro” los escribí en aquellos tiempos primeros de mi formación como dramaturgo. Me sería difícil decir cuál fue el primero de todos. Con mayor o con menor frecuencia, el teatro breve me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Hubo un período en que no me prodigué demasiado, pero nunca lo he dejado del todo. “Noli me tangere” o “La distancia”, que son los penúltimos del libro, los escribí durante la pandemia. La organización del libro es, más o menos, cronológica. En este sentido, es probable que el lector me pueda conocer más de lo que supongo. Teatro para minutos tiene mucho de biografía escondida que se lee entre líneas.

–Yo sé que nunca deja de escribir.

–Tengo un conflicto constante con mis propios textos, pero no es por un afán perfeccionista. Se trata de que el tiempo es lo que me aclara lo que andaba buscando. Entonces es cuando me pongo a reescribir: para entender mejor lo que andaba buscando. El tiempo lee y el tiempo crea.

–Veo que hay presentaciones de asuntos que luego desarrolló en sus obras mayores.

–Hay avances, sí, pero también contestaciones. “Herencia” es una contestación a “La colección”, que es un texto que, como sabe, está inédito. Resulta que descubro que “La mala imagen” dialoga con “Hamelin”. Si en esta hablaba del Flautista, en aquella me quedo con El Hombre del Saco. Pero en ambos escribo sobre la infancia, sobre la juventud.

–El subtítulo de “El Crítico” lo adelantó en el “Concierto fatal de la viuda Kolakowski”.

–Y en los dos textos la presencia de Elias Canetti es primordial. Pero no sólo él: también Cervantes. La Cueva de Montesinos está en “Las películas de invierno”. Están los mapas, la ceguera, las bibliotecas.. Todo esto aparece en el libro.

–Hablábamos de poemas, pero también hay cuentos.

–Es posible que el lector de “JK” considere que es él el receptor último para quien escribo, pero se tiene que desengañar. Siempre hay un deseo de teatro en todo lo que escribo, un gusto por que un grupo de actores cojan un texto mío y quieran mostrarlo a la ciudad. Este de “JK” es una propuesta de mi amigo Guillermo Heras. Estos textos vienen muchas veces de propuestas de compañías, de libros colectivos. Me lancé a por Walter Benjamin, a quien debo tanto: murió en Port Bou, huyendo de los nazis. Por judío y comunista. Por eso le pusieron en la ficha “JK”. Es extremadamente problemático atender a la víctima.

–¿Y eso?

–¿Qué derecho tengo a suplantar la víctima con su representación? Por eso echo mano de una estrategia elíptica: el narrador de “JK” es el perseguidor de Benjamin. De manera lateral, hablo del escritor de una manera no invasiva, eludiendo el melodrama. No habla Benjamin, pero busco despertar la nostalgia de Benjamin.

–Defiende de que el teatro es el arte de la reunión. ¿Frustra no participar de ella?

–El teatro es también el arte de la paciencia. La primera obra que escribí, cuando era chaval, se ha estrenado ahora en Canarias. Por Rafael Rodríguez. La primera que publiqué fue Más ceniza. En 1994. José Luis García-Pérez quiere montarla: uno lanza un texto al mar y es posible que llegue a su destino. Lo que hay que ser es ambicioso: estar listo para que eso que has escrito despierte deseo de teatro, que es para lo que estamos.

–Y vuelve con “La lengua en pedazos”.

–No es una reposición: se estrenó en Avilés en 2012. Es nueva puesta en escena, una nueva propuesta espacial. Sin hacer demasiadas modificaciones, contando con actores como Clara Sanchis y Daniel Albaladejo, que estuvieron en el anterior montaje, he encontrado nuevos sentidos al texto. La pandemia ha modificado muchos significados de la obra.