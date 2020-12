Servicio público

En una de las piezas básicas del entramado cultural, las artes escénicas y musicales, la pandemia está resultando demoledora. Los cierres continuos de teatros y auditorios han destrozado los circuitos y llevado a la penuria a miles y miles de artistas en todo el mundo y también a todas las empresas auxiliares que dependen del sector. Acostumbrados a trabajar en la incertidumbre y con contratos, demasiadas veces, precarios, resistieron los primeros meses de confinamiento de manera estoica y con iniciativas gratuitas a través de las redes sociales e, incluso, por los balcones y ventanas de sus casas. Todo esto tuvo gran aceptación social pero luego se ha ido desvaneciendo y, a la hora de la verdad, el compromiso de las instituciones públicas no se acrecentó, ni mucho menos.

Insisto mucho que tanto el sector de la lírica como el de la música clásica, salvo contadísimas excepciones en las grandes ciudades, no tienen circuito privado. Trabajan sobre patrimonio, lo cual implica que no sean capaces de generar grandes beneficios económicos. Su rentabilidad es otra, de mayor relieve. Es una cuestión que no se acaba de entender muy bien por parte de las administraciones que siempre están raudas a coger la tijera y a desmantelar un tejido productivo del que, además, dependen muchos más trabajadores y técnicos de los directamente implicados en el proceso creativo.

Asturias es una de las pocas autonomías que cerraron a cal y canto la cultura

Por eso creo que es muy importante el ejemplo que la Ópera de Oviedo ha dado a las instituciones públicas y a la sociedad en general. El cierre de los teatros decretado por el Gobierno del Principado impactó de lleno en plena temporada. Curiosamente, somos una de las pocas autonomías que ha cerrado a cal y canto la cultura, en esa gran paradoja de invertir en seguridad y luego aducir que no es el hecho en sí, sino la movilidad la causante del problema. Extraño argumento con aforos menores al cincuenta por ciento de ocupación y cierre perimetral de las tres grandes ciudades asturianas hasta hace pocos días. Es muy llamativo que se asocien hostelería y cultura. Es la constatación perfecta de que nuestras autoridades no suelen acudir mucho a bibliotecas, teatros o salas de exposiciones. Da la sensación de que no saben muy bien lo que pasa en estos recintos, ni el movimiento que conllevan. El tratamiento que están dando a la cultura en Asturias es sonrojante y sus consecuencias negativas van a tener efectos a medio y largo plazo.

Lo más fácil para la Ópera de Oviedo hubiese sido cerrar y cancelar las funciones de “Madama Butterfly” y “Fidelio” de manera directa. Esto hubiera dejado a decenas de artistas, coros y orquesta, técnicos, cientos de personas en total, sin su modo de vida durante el otoño. Para entendernos: sin un euro de ingresos. Pero no optó por esa vía, sino por la de la responsabilidad. Han modificado las fechas de las funciones varias ocasiones. Los artistas han demostrado una flexibilidad increíble. Con la complicidad de Oviedo Filarmonía se disponen a afrontar un reto inmenso, que desborda las capacidades de una infraestructura obsoleta como es el Campoamor. Y ahí está el público, los abonados, demostrando una fidelidad total. Si nuestra clase política no sabe leer todo esto, no significa otra cosa que su capacidad de gestión cultural roza la nulidad. Ojalá este esfuerzo, este compromiso y esta capacidad organizativa se trasladase a las instituciones públicas. No hace más el que más puede, sino el que más quiere. Esperemos que en estas semanas todo este esfuerzo se transforme en que las funciones de ópera estén ya a disposición de los asturianos en esta “normalidad pandémica” por la que transitamos.