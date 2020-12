“Te llamaré X”, una novela que no es ninguna tontería

El tal señor colorido, de nombre simplemente “X”, es el personaje que sirve a Poncela para detonar el estrafalario juego entre observador y observado se trae en estas páginas impregnadas de un humor –el mejor humor– emparentado con Tono o Enrique Jardiel Poncela. Y ello pese que el que el autor gijonés, tan conocido en Asturias por su trabajo radiofónico, no está en absoluto emparentado con el Poncela de “Amor se escribe sin hache” o “La tournée de Dios”. Aunque debería. A la altura está.

El tal X es tonto. Un tipo “envasado al vacío existencial”, según la definición de tontería que Poncela ofrece en una novela que es también un pequeño ensayo sobre semejante estado (ausente) del alma. En este sentido, en el de ahondar en el crucial y demoledor impacto del tonto en la sociedad, el lector encontrará en estas páginas información de gran utilidad. Por ejemplo, podrá disfrutar de una clasificación de los tipos de tonto que en el mundo son: el tonto útil, el tonto a menos cuarto, el tonto agradecido, el tonto enamorado… Brilla en esta tabla periódica de la tontería, por su exquisitez, el “tonto contemporáneo”, un tonto “que tiene un premio a su nombre”, sentencia Poncela. Un tonto “que se decora con bufandas de vivos colores, tiene siempre preparada la cita que combina con la ocasión, lleva bajo el sobaco el libro que indiscutiblemente hay que leer y no pierde ocasión para recordar a quienes no son él lo poco que saben de casi todo y lo mucho que les falta para estar a su altura”. Ustedes conocerán algún tonto de ese porte, seguramente. “A veces se confunde con el entrañable tonto de los cojones”, advierte Poncela al punto.

“Te llamaré X” es eso, un ensayo que desentraña la esencia de la tontería con mucho ingenio. “Porque Pachi es una espicha para las neuronas”, ha escrito de él recientemente un conocido aspirante a tonto contemporáneo. No obstante, donde más gana la novela es en la narración de la vida a la deriva del verdadero protagonista de la obra: un treintañero que ha defraudado todas y cada una de las expectativas que un día pusieron en él y que, tras toparse con el tal X, se entretiene en observarlo y reflexionar sobre su ridícula humanidad. De paso, este personaje titulado con el máster definitivo en fracasos va tratando de insuflar un poco de sentido a su propia vida. Son las andanzas de este protagonista –que reinventa su existencia un poco a la manera de lo que ocurre en la magistral “Juegos de la edad tardía”, de Landero– las que mejores momentos brindan al lector de “Te llamaré X”. Metido en una bola de nieve que ya no puede parar, este personaje responde siempre a un nuevo fiasco existencial doblando la apuesta y metiéndose, por la vía de la mentira, en un delirante berenjenal que no desvelaremos aquí para no hurtar a los lectores la placentera carcajada que les espera. El tal “X” sería tonto, pero éste otro igual gana un día el Nobel de la estupidez.

Pese a todo, no se condena. Poncela ejerce –en la vida también– un sarcasmo benevolente, y le brinda al final de la novela una posibilidad de redención a través de la sensata Flora, la dueña de bar donde suele dejarse caer nuestro maltrecho personaje. Flora es de las que resuelve: “Ya te he dicho que yo no creo nada. Ni dejo de creer. (…) A nuestra edad hay que buscar algo de lo que sentirse orgulloso. Y si no somos capaces de encontrar nada, lo inventamos”.

“Te llamaré X” es una novela de risa, pero no una risa de novela pues está escrita muy en serio. Es decir, dándole al lenguaje toda la envergadura, la chispa y las alas que la ocasión impresa merece. Pachi Poncela, como en todo lo que hace, lo borda aquí también. Escribe muy bien. Y además, a modo de delicatessen, el lector podrá disfrutar de otro de los talentos de este periodista gijonés: al pasar las páginas las encontrará un salpicadas de dibujos, obra del propio autor. Todo junto, gloria.