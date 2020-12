Los grandes hitos de Emilio Sagi, Medalla de Oro en Bellas Artes

El director de escena asturiano, nacido en Oviedo en 1948, aceptó hace varias semanas la invitación de LA NUEVA ESPAÑA para realizar una selección muy personal de algunos de los momentos más especiales de estas cuatro décadas de trayectoria por los escenarios de todo el mundo, desde sus inicios en la Universidad hasta sus triunfos en los teatros más importantes del universo musical con sus propuestas en ópera y zarzuela. Además, críticos y músicos respondieron en su día con entusiasmo y cariño a la petición de este diario: ¿cuál es la esencia del estilo Sagi? ¿Cuál es el secreto de estos cuarenta años de magisterio y sabiduría? A continuación reproducimos el reportaje completo que se ofreció en ese momento.

Bailando en el teatro Campoamor con Manolo Monreal la ‘Jácara del avaro’ sobre la obra de Max Aub y música de Rossini”.

“Con Montserrat Caballé, muertos de risa en una pausa del ensayo de ‘Mefistofele’ en el teatro de la Zarzuela”.

“Se estrenó en el año 1989 y desde entonces se ha hecho en muchos teatros españoles y extranjeros. Fue mi primera zarzuela, para mí significaba mucho pues el maestro Sorozábal la había escrito para mi tío Luis Sagi-Vela en el año 1934”.

“La zarzuela de Gaztambide fue mi despedida del teatro de la Zarzuela en enero del año 2000 , dejaba el teatro tras 10 años de ser director del mismo. Escogí esta zarzuela por su belleza y porque Gaztambide había sido el primer director del Teatro en 1850”.

“Producción de la Ópera de Oviedo. Siempre es especial rehacer esta producción por su música maravillosa y la emoción que hay dentro de ella”.

“Esta es una de las óperas que más he hecho en mi vida: Teatro Real de Madrid, ópera de los Angeles, New Israel Opera en Tel-Aviv, Ópera de Roma, Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Municipal de Santiago de Chile,Ópera de MonteCarlo, Gran Theatre de Nanjing, Teatro Bunka Kaikan de Tokyo, Ópera de Osaka, Ópera de Lieja”.

“Esta producción se hizo en el Teatro Real, teatro São Carlos de Lisboa, Ópera de Los Ángeles y Théâtre du Châtelet de París. Fui premiado con el premio ‘Campoamor’ a la mejor producción escénica”.

“Mi debut en el Festival de Salzburgo trabajando por primera vez con el gran maestro Riccardo Muti. Esta producción se vio también en el Festival de Ravenna, en el Teatro Colón de Buenos Aires y en el teatro Real de Madrid”.

“Fue emocionante trabajar con una obra de Michel Legrand, que aún vivía. Y también reinaugurar el maravilloso Théâtre Marigny de París. Pepa Ojanguren fue nominada al mejor vestuario de la temporada.

“Primero en la Scala de Milán y luego en el Teatro Real de Madrid. En la Scala había hecho zarzuela, pero no ópera. Y fue estupendo trabajar con Sonya Yoncheva y Javier Camarena”.

DAVID MENÉNDEZ, barítono

Modernidad bien concebida

“Como artista he tenido la suerte de debutar de la mano de Emilio, de trabajar en numerosas ocasiones con él y me cuesta mucho sintetizar la ‘esencia del estilo Sagi’. Es una mezcla de modernidad bien concebida; ni vulgar, ni fea (Emilio huye de lo feo), ni gratuita, ni vacía; respetuoso con la tradición, pero con esa tradición hermosa que cautiva y que conmueve, alejada de lo ‘rancio’. Muchas veces he convivido en sus producciones con globos, confeti, muñecos, sillas… elementos que en ocasiones pueden parecer surrealistas pero que acaban encajando en ese engranaje del ‘mundo Sagi’, que se han convertido en signos de identidad y con los que ha creado auténticas obras de arte. Como público me quedo con su genialidad a la hora de leer las obras belcantistas, en las que los argumentos suelen ser muy liosos o vacíos o muy simples… y siempre les da un giro que los borda”.