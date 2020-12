Salir de casa sin salir de casa

1.- Haberse pateado la Europa de los años 30 −siempre en dirección al levante y con las Odas de Horacio en la mochila− a la buena de Dios y buscándose la vida; haber sido nombrado Sir y recibido la Orden del Imperio Británico y la de Servicio Distinguido; haber escrito, haber gozado de placeres; haberse jugado la vida por nobles causas; haberse ido de la misma a los 96 años y a la vista de los mares de Grecia no es mala biografía. Pero añádanle tener el arrojo de secuestrar y evacuar en plena 2ª Guerra Mundial al mandamás nazi en la isla de Creta (en una isla: ¡solo por mar o aire!), el general Kreipe. Estamos ante Patrick Leigh Fermor: todos los respetos. Buscando otro volumen en una librería, me topé con el que contiene los dos primeros libros que relatan de modo exquisito el viaje que antes mencioné: El tiempo de los regalos y Entre los bosques y el agua. Búsquenlo, exíjanlo, complétenlo con el póstumo El último tramo. Nunca me lo agradecerán bastante.

2.- Siempre consumo en estas fechas productos asturianos, máxime cuando quienes los escriben me los regalan. Aparte del Con mucho busto de Pepe Monteserín, libro ya de obligada consulta; aparte de Justo Braga y (el premiadísimo) Nacho González −dos de los “bajamaristas” del incombustible moscón (gentilicio) Pascual Ortiz− todo parece indicar que me voy a dar un atracón de la editorial “Pez de Plata”,. Leído ya la completa y plena Te llamaré X, de Pachi Poncela, me voy de viaje a La biblioteca de Max Ventura, de la tan alabada Leticia Sánchez Ruiz, que alternaré picando Las croquetas del señor Keller, del propio editor pezplatero Jorge Salvador Galindo, que apetecen que te caes (y proceden, además, de cita benetiana). Y, enseguida, me iré a las tierras fantásticas de Belgrey con Yo sé quién soy, del también premiadísimo Marcelo Matas de Álvaro, en Asturias afincado: inicia con ella su trilogía La urdimbre y la trama: promete memoria de la buena y estilo del fetén.

Si quieren viajar por la lengua no se pierdan a Álex Grijelmo y su “Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo”

3.- Pero si quieren viajar ustedes por el lenguaje no se pierdan a Álex Grijelmo y su Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo: les caerán bofetadas por todas partes si aplican sus tesis, no en vano están pensadas, razonadas y argumentadas. O sea, lo contrario de lo que mola. Y paseo entretenidísimo de sorpresa en sorpresa con Ricardo Soca y su etimología ilustrada de El origen de las palabras.

4.- Ya, ya, que ustedes siguen prefiriendo Gran Bretaña. Pues del recién fallecido Philip Kerr −quien tanto nos hizo gozar con su detectivazo entre nazis Bernie Gunther− se recupera una novela sostenida en las dos patas más firmes de la ficción de hoy: historia e intriga. Hablo de Materia oscura, con el científico Newton pensando y un espadachín ejecutando. A divertirse.

5.- ¿Aún no conocen al psicólogo, divulgador, profe universitario, fustigador de timadores pseudocientíficos, regocijante llenador de YouTube, de nombre Ramón Nogueras? Si leen Por qué creemos en mierdas, sabrán el porqué de su fama. Viajen, pues, al pensamiento.

6.- Y si han sido muchos sus pecados de ustedes durante el año que se va, púrguenlos leyendo la reimpresión en bolsillo de los Cuentos Completos de Juan Benet, volumen I, el que reúne los desarrollado En Región, por lo que así se titula. La edición es de Ignacio Echevarría y el epílogo es acaso lo mejor del libro: no se lo pierdan bajo ningún concepto, lleno de ciencia y erudición y salero, no en vano lo escribe… un servidor de ustedes. Que el 2021 les sea leve, leve, leve.