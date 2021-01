Desdecir lo visto, revisar lo escrito

Un libro delicado en tiempos de ira, “Las formas del mundo”. Nos rodean tonos altos y palabras arrojadizas, por lo que son necesarios los textos en los que la intensidad surja de la contención, los silencios, la exactitud y el pensamiento. La poesía más valiosa siempre ha seguido el camino radical de conceder al lector la capacidad de convertir su lectura en una creación. Quién sabe cómo se forja ese espacio de apertura y de significación. “Toda poética nace de un bilingüismo”, dice uno de sus textos.

Podría definir “Las formas del mundo” citando uno de sus fragmentos, si es que “definir” el libro fuera una buena idea. Adelante, de todos modos: diría que es una tentativa de “mirar con los ojos cerrados”. Por ello, su lectura precisa confianza en el poder de la palabra para convocar sentidos y visiones, predisposición hacia la inventiva. ¿Pero quién duda de la imaginación y la creatividad del pensamiento poético? Tal vez la burbuja de iconos e hipertextos que nos envuelve día a día, que juega a la contra de un gesto de acción creativa por nuestra parte. La propuesta poética de “Las formas del mundo” es desplazarse al borde de la descripción y del relato, sin deseo de llegar ni a una ni a otro, porque cuidando los silencios y la sugerencia se potencian los sentidos y el sentido. (“Acógete a quien no pregunta. En sus manos hay un fuego. Borrón de sepia que no pretende nostalgia”.) Comúnmente, la sugerencia precisa de un armazón, de un contexto o de un conocimiento compartido. Sin embargo, los poemas de “Las formas del mundo” se aventuran a sugerir desde la concisión y la levedad, a ciegas: no nos proporcionan panorámicas ni escenas, no aportan personajes ni clímax, no hay argumentos ni conclusiones. Por sugerencia o sugestión, de los textos brotan las presencias, las ausencias, la vergüenza, el cariño, la impostura, el dolor, la compañía, el pasado, el amor, la huida: “La verdad en manos de Merlín. No tendremos vida mientras no alternemos visiones”.

La sugerencia confía en el cruce de imágenes y sentencias, en las potencialidades del mecanismo lingüístico. La sugestión se abandona a la fascinación por la estampa, por el engarce de enunciados que intrigan y seducen. De ello procede una de las características más llamativas de la poesía de Fernando Menéndez, la de combinar cierto distanciamiento, casi desdeñoso, con un afán de seducción y de cercanía. Amable y esquivo, como una canción que quisieras recordar y nunca logras retener su melodía.

En prosa, la poesía acoge un valor más narrativo, más secuencial, y las huellas de la cadencia se ocultan en la respiración del decir. Así lo creo. Frente a ello, el verso resulta más escénico y el protagonismo del ritmo actúa como marco adecuado para las voces y los ecos. Sin embargo, las prosas de “Las formas del mundo” se resisten al relato y tampoco le dan oportunidad a un “yo” que por acumulación aglutine las muescas de identidad que van desgranando. Son textos escritos, en su mayor parte, desde la tercera persona y, sin embargo, crece en ellos una categoría gramatical que se parece al “nosotros”, incluso al “tú”, por ese efecto mágico que ejerce la poesía sobre los pronombres. Es significativa la segunda prosa, dedicada a esa iniciativa de todo niño, pintando el paisaje de la casa, donde los trazos integran lo íntimo y lo paradigmático, y significan desde la sencillez, por obra de la verdad, el juego y el aprendizaje de lo ajeno, hecho propio: “Lo último que pinta el niño es el coche delante de la casa y los dos garabatos que hacen el humo de la chimenea. Una taza de agua. Turbia. Como la capital más alejada de la felicidad”.

Este libro tuvo como origen una “plaquette” publicada por la Editorial Nómadas en 2001. Algo más de una década después, aquel pequeño conjunto de poemas se convirtió en el punto de partida del libro que ahora nos ofrece Varasek Ediciones. Aquella edición tenía un texto de contraportada del escritor y traductor Jordi Doce, que voy a compartir con ustedes por su capacidad para iluminar la obra de Fernando Menéndez. Permite comprobar cómo un proceso creador que se prolongó durante años ha crecido de un modo coherente y dinámico. Decía así:

“Animal nocturno, escucha la caída de la luz tras los cristales. Un mundo se escabulle, otro se yergue sobre la sal de la costumbre. La página y su blancura lunar. Soliloquios bajo el añil sesgado. Darle forma a lo informe es dar la vida. Lo que importa es el tiempo, el soplo de memoria y esperanza que alienta entre las grietas de lo escrito. Lo que importa es abrir huecos, refugios mínimos, penumbras compartidas. En la noche, el fulgor de dos frases entrechocadas. Sílabas como pedernales. Decir el mundo en claroscuro: las formas que pensamos, que nos piensan”.

Un libro amparado por la demora y la pausa: el tiempo cobra papel de demiurgo y, en la duración, acumulan peso las palabras, cristalizan en imágenes, tal vez en símbolos. Son, al fin y al cabo, palabras contadas que nos dan una oportunidad, una forma de estar. Tras tan largo viaje, resulta que ahora es el momento oportuno.