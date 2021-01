Esplendor y miseria de la ciudad sin límites: “Cyberpunk 2077”

La artimaña funcionó y el estudio recuperó en su estreno todo su coste de producción, que superó los 270 millones de euros. Pero la burbuja reventó en cuestión de horas: aun con su parche “día 1” instalado, “Cyberpunk 2077” era virtualmente injugable en las consolas de octava generación, y apenas en las nuevas máquinas de la novena generación, PlayStation 5 y las Xbox Series X y S, se podía disfrutar, y no con plenitud, de una experiencia parecida a la que el mismo juego ofrecía en su pulida versión para PC.

Casi un mes (y cuatro parches, incluyendo el del “día 1”) después, “Cyberpunk 2077” se aproxima, también en su versión para consolas, a la experiencia que promete ser, mejorando considerablemente la fluidez y acabando con varios problemas, sobre todo en lo referente a las físicas, realmente desastrosas en su lanzamiento. Night City, la megalópolis distópica en la que se desarrolla el juego, despliega un atractivo sin igual. En las calles de esta ciudad sin límites resuenan los ecos del mejor cyberpunk de siempre, desde “Blade Runner” hasta “Días extraños”, pasando por “Neuromante” y “Akira”, filtrado todo ello por ese mítico juego de rol, “Cyberpunk 2020”, ideado por Mike Pondsmith y a partir de cuya licencia se arma el videojuego.

Sobre esa formidable base se desarrolla una trama profunda y siempre interesante, de las que te dejan pegado al mando. Su mecánica, en teoría, es también correcta, mezclando sandbox, acción propia de un shooter y conducción, aunque siempre bajo el prisma del RPG. Una mezcla que recoge experiencias de “The Elder Scrolls V: Skyrim”, la saga “Fallout” y “Grand Theft Auto V”, pero sobre todo de la saga “Rage”. Mas la jugabilidad no acaba de ser satisfactoria: el desarrollo del personaje no resulta tan fluido como en otros RPG, la conducción es algo tosca, y en los tiroteos hay, citando al villano de “La Jungla 2”, “demasiado factor suerte”, sin que se sepa muy bien por qué unas veces se da en el blanco y otras no.

CD Projekt RED ha anunciado al menos otros dos parches, que liberará este mismo mes y en febrero, con los que espera solucionar todos los problemas de rendimiento. Esto es: el juego estará “acabado” en un par de meses. Es el plazo que tiene CD Projetk RED para volver a ganarse la confianza de millones de jugadores y ofrecer la experiencia plena que prometían los mismos responsables de esa rutilante obra maestra que es “The Witcher III: Wild Hunt”.

Para aquellos que aún no tengan el juego lo mejor es ser cauto y esperar, pero sin perder de vista “Cyberpunk 2077”. Porque las calles de Night City merecen una incursión, ya sea ahora o en un futuro no muy lejano.