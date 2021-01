“Trabajo en la inmanencia, no para la trascendencia”

–Buen año pese a la pandemia, ¿no?

–Descrito así, en esos términos, parece un año redondo. Sobre todo, por los 70, ¿no? Pero en conjunto ha sido un año raro, como para todos, la pandemia ha pesado mucho con su incertidumbre y oscuridad.

–Una situación excepcional como la que padecemos desde marzo, ¿invita a escribir poesía, aunque sea tocándola tangencialmente, o se puede perfectamente darle la espalda?

–No sé si se puede darle la espalda; nos ha tenido –y nos tiene– pegados a la información, con sus cifras, sus subidas y bajadas, lo difícil que se lo está poniendo a mucha gente... Pero como escritura, no, a mí no me ha llevado a escribir poemas.

–¿Una antología de 500 páginas en Cátedra viene a ser como ingresar en el canon?

–¡Uff! Hablar del canon nos llevaría a una respuesta extensa, de cierto escepticismo y complejidad, sin cabida en el formato de esta entrevista. Mi ambición no es el canon, sino mi obra. Lo diría mejor con las palabras que escuché a un poeta sirio en la Escuela de Traductores de Toledo, poco antes de que comenzara el siglo: ...que la poesía me permitiría decir lo que tenía que decir sin que la muerte se enterara.

–¿Cómo ha sido el trabajo de selección? ¿A medias con los antólogos, o Mora y Lama han hecho y deshecho a su antojo?

–En realidad, fui yo quien propuso la selección. Naturalmente, de un modo abierto a cualquier cambio –suma, resta…– o sugerencia. Todo el trabajo de la edición fue muy dialogado y muy interesante, aprendí mucho.

–¿Tiene la impresión de que sus tres últimos libros de poemas nuevos (“Y todos estábamos vivos”, “Lo solo del animal” y “confía en la gracia”) conforman una especie de trilogía? Mora y Lama así lo creen.

–No sé… Por ejemplo, me cuesta separar “Y todos estábamos vivos” (2006) de “Del ojo al hueso” (2001), los siento muy vinculados; y “caza nocturna” (1997) siempre me parece la puerta que abrió todo lo que ha venido después.

–La escritura de “confía en la gracia” quedó interrumpida por su nombramiento al frente de la Dirección General del Libro. ¿Influyó de alguna forma ese paréntesis en la composición del poemario, dado que esta vez su paso por la Administración fue algo conflictivo?

–Empezando por el final, para mí esa etapa fue muy estimulante, intensa, y con dificultades objetivas. La Dirección General había sido suprimida; ponerla en marcha de nuevo (contando con la complejidad e importancia económica y cultural del libro –algo que, no lo olvidemos, cubre el arco que va de quien escribe a quien lee– y el necesario equilibrio entre todos sus componentes) no era sencillo. El problema mayor fue presupuestario. No se pueden poner en marcha proyectos mínimos, imprescindibles (que funcionan en los países de nuestro entorno) con el presupuesto de un Gobierno que había suprimido la Dirección General, presupuesto vigente hasta ahora. Durante esa etapa escribí poco, pero tenía mucho material de los años anteriores. Al presentar mi renuncia y recuperar mi mesa, me puse a ver qué libro había ahí. Y resultó ser “confía en la gracia”.

–En “confía en la gracia” asoman, de repente, voces que no parecen la suya, la autorial. ¿Son desdoblamientos de la identidad, suponiendo que esta sobreviva cuando se escribe poesía, o pertenecen a otros y a otras? ¿A quiénes?

–En mi escritura, la reticencia ante un yo autorial viene de lejos, desde “caza nocturna” al menos. Pero sí, quizá ha ido creciendo y ampliando los campos de percepción, las perspectivas. El papel del oído, por ejemplo, se ha intensificado, los sonidos, las voces que llegan. Todo esto es más interesante, y más inquietante, para el trabajo del poema, que la posible construcción de una identidad.

–La expresión “confía en la gracia” es recurrente en el libro. ¿Qué gracia es esa a la que apela?

–Sí, aparece en varios poemas y en distintos contextos, y acabó imponiéndose como título, pese a mi inicial renuencia. Creo que es algo físico, del cuerpo, casi orgánico; una reacción que nos sorprende, una especie de energía que el cuerpo propiciara cuando uno se siente caer a un pozo; como un quedar en suspenso y que de pronto aparezca una apertura, otra respiración. Uno de esos poemas comienza: “confía en ti, se dijo, y sintió que volvía / la frase, confía en la gracia, eso que está / en ti, la nada y el miedo que hay / en ti te ayudarán”.

–Pero es consciente de que se puede inferir un sentido religioso, ¿no?

–Sí; por eso, mi reticencia a usarlo como título; en nuestra tradición la palabra “gracia” soporta una enorme carga de doctrina teológica. Y claro, nada más lejos de mi uso… La gracia es, efectivamente, una especie de don, maravilloso si se produce, pero enteramente natural, está en nosotros mismos. Yo trabajo en la inmanencia (escribir poemas es la forma que ha tomado el trabajo sobre mí misma a lo largo de la vida), y no para la trascendencia. Una de las citas que encabezaba mi libro anterior, “Lo solo del animal” (2012), decía: “El suelo era su sitio, lo que estaba para ella y para el gato”; son palabras de María Zambrano, en “Delirio y destino”, y me gustaba esa especie de humor un poco desabrido; Zambrano se refiere sobre todo a la pobreza, a la carencia (no ser, ser negativo) como raíz de la vida; y esa frase daba cuenta también de algo muy importante: de la idealización que caracterizó en otro tiempo el pensamiento y la vida, casi no queda nada.