Memoria encesa d’un país

Tres l’“Entamu” que fai balance históricu ya ideolóxicu, vienen les collaboraciones de los estudiosos qu’amañen el presente númberu. En “Caparines d’Asturies”, Ángel Morán ofrez un percorríu peles carauterístiques d’estos inseutos de vida efímera inxertaos nel hábitat asturianu, nuna información prestosamente ilustrada con llamatives fotografíes; Alberto Álvarez Peña ye l’autor de “Señores de forca y cuchiellu. La lleenda de ‘El Desterrado’”, rastrexu y estudiu sobre la presencia nel Occidente d’Asturies de versiones de les lleendes d’“El desterráu” y d’“El mal cazador”, apurriendo amás la recoyida de dalgunes fontes que venceyen esta lliteratura con fechos históricos; Cristobo de Milio Carrín en “‘Trés texos un reinado’. La eternidá nun dichu asturianu” da un pasón a la presencia na tradición de distintes lliteratures europees d’un dichu pa rexistrar el pasu del tiempu, destacando la evidencia de que dalgunes versiones asturianes son coincidentes coles britániques nel usu de la duración de los árboles como midida. “De la h.iladera en Sotres, Cabrales”, d’Ana María Moradiellos, ye una estensa crónica etnográfica y sentimental que detalla l’artesanía de la llana nel llugar cabraliegu, resultando un bon homenaxe a les muyeres que la trabayaron. Una historia qu’encomencipia cola cría d’oveyes y corderos, describe los preseos y la téunica o recuerda les felices nochis de cardorias, ensin escaecer les pertinentes biografíes y fotografíes de dalgunes filadores renomaes. Nun trabayu yá anunciáu na revista “Friuz”, Macario Victorero firma “Artes tradicionales de pesca en Llastres” y ocúpase de les estratexes principales pa les costeres de bocarte, sardina y bonitu, con fotografíes y dibuxos esplicativos. En “La caxa sidra”, Inaciu Hevia Llavona resume la historia d’una industria nacida a partir de l’apaición de la botella sidra en 1880 y la urxente necesidá d’un recipiente pa moveles y almacenales; dende les primeres caxes, de manufactura artesanal y autóctona, hasta les más modernes, feches fuera d’Asturies. Daniel Cueli Canto ye nesta ocasión el que recupera la seición “Arcu Atlánticu” con “El celtismu na dómina del post-folk. Reflexones sobre la vixencia d’un elementu identitariu na música asturiana d’anguaño”, onde apontona argumentos qu’afiten la importancia del celtismu nel aniciu y el desarrollu de los nuevos caminos pelos que yá s’encarreró la música asturiana contemporánea. Como ye vezu y na seición “L’estoxu”, Naciu Llope ofrez la so opinión crítica de dalgunos llibros y discos d’actualidá, apurriendo tamién reseñes firmaes por Álvarez Peña y Daniel Cueli. En “Cartafueyos de Belenos”, Alberto Álvarez Peña, Cristobo de Milio Carrín, Fernando Montes y Ástur Paredes collaboren con artículos breves de distintes temátiques. Nesti añu de pérdides irreparables, hubo d’acutase un apartáu pa la despidida y l’alcordanza de dellos homes y muyeres que trabayaron de manera esencial pola cultura asturiana y que nos dexaron pa siempre, col envís de que’l so amor pola tierra nun s’escaeza: Vitorino García González, María de Trabáu, Celestina de Ca Sanchu, José Manuel Feito Álvarez y Pepe el Ferreiro. Los sentíos panexíricos vienen roblaos por Naciu’i Riguilón, Fernando Ornosa, Mari Álvarez Alba, Daniel Cueli y Lisardo Lombardía. Fai falta que les páxines d’esta revista sigan allumando la memoria de la cultura d’Asturies per munchos años más.

Revista “Asturies, memoria encesa d’un país”, nu 40 Fundación Belenos 97 páxines, 17 euros