Tensiones de deseo y miedo

De las muchas cosas que dice y sobre las que medita o contempla, me llama la atención la que dedica a los crímenes “de odio” por lo bien que explica que esa descripción –“de odio”– forma parte de una narrativa tóxica que eleva a categoría ideológica lo que son simplemente crímenes abyectos. No se le puede ofrecer ese consuelo a un criminal por mucho que él mismo lo crea, opina Smith. Habla también sobre el desdén hacia el “rebaño” en el que nos hemos convertido a los ojos de quienes toman decisiones sobre nuestro posible bienestar. En ambos casos Smith asocia lo general o abstracto con la situación concreta de la población negra en los EE UU. Pero no nos engañemos, el desdén no afecta simplemente a una parte de la población de ese país porque tenga la piel de otro color que no sea blanco. En realidad afecta a los grupos vulnerables por ser pobres, por no tener acceso a una educación decente, por hacerles creer que tienen la culpa de estar como están. Durante la pandemia, concluye, se hace todavía más evidente el desdén generalizado hacia quienes sufren más.

En suma, las “Contemplaciones” de Zadie Smith aclaran de manera indirecta pero clarísima las tensiones que todos experimentamos entre nuestros deseos y nuestros miedos en un tiempo en el que nos toca enfrentarnos a ellos, querámoslo o no.