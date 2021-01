Misterios de la vida cotidiana

Surgió la idea de esta ficción de un hecho real: “En 2014, el cantante David Bisbal publicó en Instagram una foto con unas flores y una frase: si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. Los medios de comunicación se hicieron eco de la publicación, interpretando que era una bonita declaración de amor para su novia de entonces. Al leer la noticia, se me pasó rápidamente por la cabeza una idea fugaz: qué pasaría si un cantante famoso colgase algo similar pero detrás de ese mensaje hubiese una historia totalmente diferente a la que medios y seguidores piensan. Y ahí empezó a gestarse ‘Si no te veo en 25 horas, me muero’”.

A Vázquez le parece interesante “plantear cuestiones cotidianas como si fuesen grandes misterios a resolver, y he de reconocer que este tipo de historias me fascinan gracias a Haruki Murakami que, en ‘Los años de peregrinación del chico sin color’, hizo esto. Esa novela me entusiasmó, y creo que cambió mi forma de leer y también de escribir, dándole más valor a realidades cercanas y a narrativas no circulares, que reflejan mejor, desde mi punto de vista, la vida que vivimos y que nos rodea”.

Muy contento con la publicación de su primera novela, “lo que más satisfacción me produce es cuando una lectora o lector te hace una crítica y sientes que ha conectado con la historia de la misma forma que tú; a la par, es también muy enriquecedor, cuando otras personas te dan otras visiones, otras ideas, otras lecturas…, incluso negativas”.

Disfrutó mucho mientras escribía la novela, “supongo que porque es lo que a mí me gustaría leer. Y lo he pasado también muy bien durante todo el proceso de edición, de la mano de Huso, que ha sido muy participativo y de gran aprendizaje”.

Y un par de apuntes más: “La gala de los Premios del Cine se retransmite en directo en la novela y hay que leerla hasta el final…, porque hay una escena post-créditos”. Atentos, pues, a la pantalla. O a la página.