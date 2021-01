“A un negacionista le diría: dame pruebas o cállate”

–¿Cómo llega un montañero poeta a trabajar de celador en un hospital?

–En el pico de la pandemia hubo un llamamiento para sumar voluntarios al esfuerzo sanitario, ya que muchos profesionales estaban enfermos. Así que me presenté. Al día siguiente recibí una llamada aceptando mi solicitud. Y al día siguiente de ese día, ya estaba trabajando en el hospital.

–¿Su “Diario” nace con el covid o el covid aceleró el “Diario”?

–El diario nace con covid. Yo fui al hospital a echar una mano y la intensidad y la novedad de la experiencia desataron la necesidad de expresar y de contar todo aquello. No tenía ni el más remoto plan de que iba a escribir nada. Covid me llenó de palabras.

–¿El trato de esta sociedad a las personas mayores durante la pandemia pasará a la historia de la ignominia?

–Sí, pero como extensión de lo que ya sucedía. La muerte en las residencias es una consecuencia del abandono al que hemos sometido a los mayores, cuyas residencias carecían de recursos contra una pandemia como esta. Muchos ancianos no fueron derivados a los hospitales porque estos estaban saturados. Sufrimos una sanidad de guerra, con triajes mortales. Habría que preguntarse por qué se ha recortado en sanidad durante todos estos años y por qué no se han atendido las previsiones de que algo así podía suceder.

–¿Qué aprendió en los pasillos del hospital de la condición humana?

–Básicamente, aprendí lo mejor: la ayuda mutua, la solidaridad, el amor, los cuidados, las risas, el compañerismo, etc. Todo aquello que puede ayudar a construir un mundo mejor.

–A pesar del horror, ¿percibimos una visión edulcorada de lo que está pasando?

–Por supuesto. Es una vergüenza que no hayamos visto las filas de féretros, “los camiones de Bérgamo”, como los llamo yo, es decir, la realidad de que la gente moría y muere de una manera terrible, en medio de una gran soledad, lejos de sus seres queridos. Éramos los trabajadores, vestidos de EPIs, de astronautas, los que estábamos con ellos. Los poderes públicos nos han tratado como a niños, pero también es cierto que somos una sociedad voluntariamente infantilizada y egoísta.

–¿Tanta red social y tanta información desmedida nos infantiliza como sociedad, pues?

–No, nos infantiliza el deseo de posponer cualquier dificultad y nuestro egoísmo y nuestra cultura capitalista y su falsa idea de que todo será superado. No es cierto, vamos a peor. No reconocerlo es renunciar a la condición adulta.

–¿Qué le diría a un negacionista?

–Dame pruebas o cállate. Lo digo a menudo.

–¿Qué le producen las batallas políticas a costa del virus?

–¿Asco? ¿Desprecio absoluto por ciertos políticos? ¿Por quienes les votan? La acuciante perspectiva de que con gente así dirigiendo los asuntos públicos caeremos en la más absoluta degradación colectiva y, por, tanto, en la impotencia desesperanzada ante el futuro. Echar a esa gente democráticamente es una necesidad no solo ética, sino de mera supervivencia.

–¿Qué nos enseña el mensaje de Seamus Heaney en su lecho de muerte a su mujer, “no tengas miedo”?

–Que hay que vivir sin miedo. Una vida plena, digna de ese nombre, tiene que enfrentarse y superar al miedo. Vivir es luchar contra él. No se pueden superar las dificultades si se tiene miedo.

–¿Qué ha aprendido de sí mismo en su experiencia?

–¿Qué puedo escribir un libro en tres meses? Es broma. Que puedo superar el miedo, que amo a los hospitales y a sus trabajadores, que, cuando es necesario, estoy ahí y que siempre estaré ahí. Que nada se consigue sin ayuda mutua.

–¿Lloró? ¿Pasó miedo? ¿Se derrumbó?

–Lloré algunas veces. No tuve miedo (en otras cosas sí lo tengo) y no me derrumbé, como no lo hizo ninguna compañera.

–¿A qué huele el miedo?

–A muerte, a impotencia, a frustración. Si lo superas, accedes a la verdadera vida, donde todos los olores son enriquecedores.

–Morir solo, ¿hay un final peor?

–Yo tenía un planteamiento previo como muerte ideal: morir solo en la montaña. Lo he desechado. Es muy duro. Es mejor pasar al otro lado con ojos y manos amorosos que te miran y te tocan y te aman.

–¿Qué hará cuando termine esta pandemia?

–Mis labores habituales: guiar en la montaña, dar clase de lengua y literatura, tocar la guitarra, escalar, escribir, contar lo que pasa, beber cerveza con los amigos, amar, contribuir a cambiar el mundo. Poca cosa.

–Aplausos de los ciudadanos a las ocho a los héroes sanitarios… ¿o a sí mismos?

–Con las excepciones debidas, a sí mismos. La sociedad infantilizada no sabe reconocer al otro ¿O aplaudían antes de estar confinados y asustados y solos? ¿Han aplaudido después o han seguido con el Business as usual? ¿Luchan para cambiar algo o quieren volver a la antigua normalidad, la que trajo el virus y está destruyendo nuestra posibilidad de vivir en el planeta?

–¿La gente que no respeta las medidas de seguridad qué le provocan?

–Enfado. Sin ser un talibán de la seguridad, hay cuestiones básicas que deben ser respetadas. Una rave sin mascarillas es delictiva. Un concierto con cinco mil personas, pueden que no, pero es peligroso. La incoherencia constante de las autoridades no ayuda nada, por otro lado.

–¿Su libro está hecho desde la urgencia o desde la emergencia?

–Desde ambas. La urgencia de expresar y la emergencia de contar.

–Aparte del virus, ¿de qué vacunaría a esta sociedad?

–Del egoísmo, el núcleo de la sociedad infanto-capitalista ¿O sería mejor decir tanato-capitalista?

–Una fácil para terminar: visto lo visto, ¿cuál es el sentido de la vida?

–La vida no tiene sentido. Pero los humanos podemos construir uno, muchos. Pongamos las condiciones para que cada cual pueda hacerlo libremente y en condiciones de dignidad material y moral. El sentido de una sociedad sería propiciar eso. Una sociedad que, por el contrario, incide en destruir las bases de la vida y camina alegremente hacia el colapso, cae doblemente en el sin sentido. Ahí no hay vida y por tanto tampoco puede haber vida con sentido.

–Por cierto, como guía de montaña en cordilleras europeas imagino que conoce bien los Picos de Europa...–Sí, siempre entrando por León, pero pasando luego a Asturias. Y también en Peña Ubiña. Me encantan.