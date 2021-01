RTVE ha anunciado este jueves que la canción con la que Blas Cantó representará a España en Eurovisión 2021, certamen que tendrá lugar el 22 de mayo en Rotterdam, será elegida por el público a través de una gala en directo, en febrero, en la que los espectadores votarán entre dos propuestas.

Tras la cancelación del Festival el pasado año a causa de la pandemia por coronavirus, el representante español se quedó sin la posibilidad de entonar su 'Universo' ante el público de Rotterdam. Sin embargo, tras la decisión del comité organizador de posponer el certamen para este 2021, RTVE decidió reelegir a Cantó para que tuviera su oportunidad de representar a España.

El cantante presentará dos propuestas en una gala en directo emitida a través de Televisión Española en el mes de febrero y será la audiencia la que decida cuál viajará hasta los Países Bajos.

"Este año me han dado otra oportunidad. Quiero contar con la voz de los 'eurofans'. Quiero que todo el mundo venga conmigo de la mano y nos apoyemos porque en Eurovisión vamos todos. La energía de Eurovisión en España se contagia", ha explicado Cantó en un comunicado de RTVE.

El público podrá votar por su opción favorita de manera gratuita y online en la web, así como en la aplicación móvil de Eurovisión TVE o bien a través de llamadas telefónicas y SMS, ha explicado RTVE.

"Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición", ha puntualizado el cantante murciano.

Warner, un equipo de RTVE, el equipo de Blas y el propio artista serán los encargados de elegir las dos propuestas, de las que el murciano asegura que serán "totalmente distintas": "Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente".

Ante la incertidumbre que provoca la evolución de la pandemia, la Unión Europea de Radiodifusión tiene previstos cuatro planes diferentes que garanticen la celebración de la edición de 2021.

Aunque dicha entidad no ha informado todavía de la manera en la que se producirá el certamen, lo que sí ha confirmado es que cada artista tendrá que grabar su actuación en su país para poder emitirla en caso de que no pueda asistir.