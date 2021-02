Seis mujeres han relatado diversas experiencias incómodas de índole sexual con el director y productor de cine Luis María Ferrández a elDiario.es, que las ha publicado hoy en un reportaje.

"Jugó psicológicamente conmigo para que acabara haciendo lo que él quería. He intentado justificar lo que pasó para no sentirme culpable. Él se aprovechó de mí, yo estaba muy borracha, pero le dije que no quería tener sexo, eso lo recuerdo bien", dice una de ellas, con el nombre ficticio de Sara, en el reportaje.

Luis María Ferrández (Madrid, 1977) fue candidato al Goya al mejor corto de Ficción en 2011 por 'Hemisferio', protagonizado por Blanca Suárez y Hugo Silva, y es autor de largometrajes como 'La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla' o 'La pantalla herida', documental sobre la situación del cine español en el que participaron decenas de nombres relevantes de la industria cinematográfica; también ha sido segundo ayudante de José Luis Garci en su película 'Holmes & Watson. Madrid Days' (2012).

Desde el año 2005 es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y ha sido docente en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid, asociada a la Universidad Rey Juan Carlos, entre 2015 y 2017.

En un comunicado difundido este miércoles, TAI ha señalado que son "muy conscientes" de la relevancia de este tema y han animado a que "cualquier alumna afectada" contacte con ellos, al tiempo que ofrecen "su total apoyo con todos sus recursos" ante "cualquier circunstancia constitutiva de delito".

El relato de dos de las mujeres que aparecen en el artículo tiene como origen la Universidad Francisco de Vitoria. Una de ellas era entonces su alumna, de 21 años. Otros dos testimonios pertenecen a dos mujeres que también fueron sus alumnas, pero en la Escuela TAI.

Todos los testimonios describen situaciones similares, con abuso de alcohol, Ferrandez llevando la iniciativa e incomodidad por parte de las mujeres. "Soy muy joven, el mundo del cine es pequeño y sé que si esto se sabe y me lo encuentro a él o a un amigo suyo en un casting van a decir 'esta no'. Tengo miedo de que mi carrera se vaya a la mierda", resume una de ellas.

ElDiario.es también recoge la reacción del propio Ferrández, que niega todos los hechos: "Nunca jamás lo he hecho, al menos desde mi conciencia. He sido una persona que siempre he intentado huir de este tipo de conflictos. Me duele porque yo he ayudado a muchísima gente, pero nunca he hecho abuso de poder y nunca he tenido una relación sexual que no sea consentida", ha asegurado al periódico.

El periodista Jesús Álvarez, que trabajó con Ferrández en la película 'La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla' ha señalado a Efe que hace años que le conoce y siempre le ha visto un comportamiento "supercorrecto con el género femenino".

Ambos coincidieron como profesores en la Francisco de Vitoria donde trabaron una amistad de la surgió la posibilidad de hacer la película sobre la liberación de su suegro, secuestrado por ETA.

"No solo le concedo el beneficio de la duda", ha dicho Álvarez, sino que ve algún tipo de "campaña orquestada contra él". "Me parece todo surrealista, no conozco detalles, pero me suena a que es alguien que está resentido o yo que sé; tampoco hay acusaciones graves, son comentarios de que quiso ligar. No hay denuncias de que alguien diga que le obligó a acostarse con él".

Las primeras acusaciones contra Ferrández surgieron en diciembre pasado en las redes sociales. La actriz china Chacha Huang ('Perdiendo el este', 2019) publicó en Instagram una captura de pantalla con un intercambio de mensajes donde él le proponía una cita y sólo cuando ella respondía que estaba muy ocupada el director desvelaba que el supuesto motivo era un casting para un rodaje.

A raíz de publicar ese post, la actriz dice haber recibido 31 acusaciones en mensajes anónimos que también ha publicado con la etiqueta #Metoo.

"Yo también fui a esa universidad y en efecto es el mismo patrón que sigue con las alumnas. Las escribe porque consigue su número en la ficha de alumnos y les vende la idea de llevarlas de meritorias a alguna película o meterlas en algún cásting", escribe una de ellas.