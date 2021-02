Regreso a “El manantial”

Es un alegato, además, contra las medias tintas, y trata de temas que subyacen en el hombre en todos los tiempos. Pocas partes tan duras en la Biblia como cuando dice: “Porque eres tibio, ni frio ni calor, te vomitaré de mi boca”. Pues en la película los empresarios quieren que la pureza del volumen limpio de cristal que propone el arquitecto se disfrace con partes clásicas, y para convencerle le pide que siga el “main course”, la corriente central (hoy diría “mainstream”), lo que a la gente le gusta... En nuestros días, la corriente principal es “la participación ciudadana”, el disolver la voluntad individual en el equipo, el “háztelo tú mismo”. Hoy hasta los médicos tienen que escuchar lo que les dice internet a través de sus pacientes...

Ortega decía que la novedad “araña nuestros ojos”, y eso es lo que le interesa a Rand; así, habla de los que copian como “second handers” o “de segunda mano”, y más dura es aun cuando separa los hombres, por boca de Roark, en “Creadores y Parásitos”, haciendo ver que solo vale la pena lo que es novedad.

Cada vez que veo esta película encuentro nuevas cosas. El otro día vi como Roark, mientras los constructores insisten en las cosas buenas (económicas) que el hacer esa obra le reportará, no dudaba en tirar por tierra su obra para no contaminarla (lo cual me pareció una debilidad que no había advertido antes).

Pero él prefiere trabajar en una cantera, adonde cabalgando se acerca Patricia Neal/ Dominique Françon, antes que traicionar su arte. En las relaciones hombre/mujer, siempre que vemos películas de esta época, habría mucho que decir, al ver como Gary Cooper tira por el suelo a la protagonista en su habitación... ¡Qué no viviría una mujer como Aynd Rand, con su infancia en la sinagoga de San Petersburgo y su traslado, nada menos que a la California de la primera mitad del siglo XX, la de las “case study houses”.

La escritora, y esto es muy importante, vivía desde 1940 en la casa Von Stenberg de Richard Neutra, que es una joya (ya demolida) del movimiento moderno en California. Precisamente el libro de Rand aparece en 1943, el año que muere en Beverly Hills Rachmaninov. Stravinski también salió de San Petersburgo para morir en Nueva York... Y muchos arquitectos centroeuropeos, como el mismo Neutra, Mies, Gropius, Schindler se trasladaron a Estados Unidos.

El personaje de Gayl Winand es también increíble, el propietario del periódico de gran difusión que (en el libro) contrata a escultores brillantes y les da grandes sumas por hacer huchas de cerditos, o a escritores talentosos y les da, muy bien remunerados, la columna de cocina... Probando así, hasta que llega Roark, lo que ahora llamaríamos resiliencia de un artista: ver hasta dónde dura antes de ser doblado por la vida. Y luego Winand tiene su magnífica colección privada que solo disfruta él.

Sáenz de Oiza, egotista donde los haya, premio “Príncipe de Asturias” (y que, por cierto, fue fotografiado con una maqueta que recuerda a la de Howard Roark en la película), decía que con los grandes estudios pasa como con la leche, que cuando vas a un pueblo y te bebes un vaso directamente de la vaca sabes que estás bebiendo leche, pero cuando la bebes en un envase no sabes de dónde viene, bebes entonces “promedio de leche”.

Al final uno piensa en nuestros días, en cómo vemos a cantantes de ópera en “Master chef”, a toreros en “Sálvame”, a arquitectos promocionados por Bertín, a inmunólogos en bicicleta con Calleja... Y, por todos lados, periodismo de jacuzzi, en vez de “J’accuse”. ¿Dónde? ¿Cuándo fue cuando nos perdimos? Cuando nos separamos tanto del claro y puro manantial, que ya río se enturbió y acabó por anegarlo todo.