–¿La normalidad es aburrida?

–Es simplemente una entelequia. Todos tenemos un inadaptado en nuestro interior.

–¿Cómo debe ser un monstruo para que le atraiga?

–Frágil, inadaptado, necesitado, dolido, autoboicoteado, incomprendido, principalmente por sí mismo o a veces autoconsciente de su condición de monstruo, pero incapaz de resolverla. Siento una irrefrenable atracción por los monstruos, quiero curarlos, amarlos, comprenderlos... para ser amado por ellos.

–¿Cuál es su monstruo favorito del cine y la literatura?

–Elegir es difícil. La falsa María de Metrópolis es mi amor platónico. Verdugo despiadado y víctima inocente de la manipulación. Es un buen monstruo. He conocido algunas Falsas Marías. No puedo evitar sentir compasión y admiración por los monstruos en la vida real. Me han hecho sufrir, pero vivir con una intensidad cegadora.

–¿Un creador siempre tiene algo de monstruo?

–El monstruo, el Lusus Naturae Naturae o el “capricho de la naturaleza”, es el ensayo errado, es el precio a pagar por tratar de “inventar”. Un creador no puede trabajar en terreno ya trazado. Inventar significa errar, equivocarse y fracasar. Significa crear errores y monstruos. No ser un monstruo enfangado en la monstruosidad... es posible que sea posible. Yo no lo he conocido.

–¿Los monstruos de su libro están inspirador en personas reales?

–Principalmente en mí. Todos ellos. Algunos se los debo a personas cercanas, sí. Pero es importante saber profundizar en la escoria que existe en nosotros.

–¿Con cuál de sus monstruos se identifica más?

–Yo soy... el animal imposible. Aquel ser con demasiadas cualidades que nunca podremos alcanzar La criatura extraordinaria que nos avergonzamos de no haber llegado a ser... porque es simplemente imposible.

“–Doctor... ¿Qué me pasa?

–Tiene usted un problema de exigencia.

–¡Lo sabía, doctor, sabía que no me exigía lo suficiente!”

Mi psicólogo se ríe mucho con mis bromas.

–¿Sus monstruos meten miedo?

–Solo cuando te ves reflejado en uno de ellos. Sé cuándo alguien se ve en ellos porque les cambia la cara.

–¿Trump es un monstruo?

–Jajajajaja.... Trump, ese Nerón que tocaba la lira mientras Roma ardía. Sí. Es un monstruo por el que no siento ninguna compasión, pero debo reconocer que como villano tiene carisma.

–Hay destinos fatales en sus monstruos, mucho dolor, autodestrucciones, desvanecimientos, amores letales y mucha tristeza. Fracasos y errores. Horrores también. ¿Hay algún final feliz?

–No suele haber finales felices en el error, pero muchos menos en la autocensura del error cometido. Vivimos en un modismo de positivismo y autoaceptación que envenena al primer mundo. Lo incómodo se abre camino en nuestras vidas, queramos o no. Negarlo es acumular un trágico final.

–¿Alguna referencia pictórica asumida? ¿Goya, tal vez?

–En este libro… Edward Gorey, Tim Burton, Goya, El Bosco, Richard Corben o Roger Dean incluso… Un montón de ilustradores y creadores.

–Después de “Los héroes del mal”, película premiada en Oviedo, vino “En las estrellas”. ¿Su forma de entender el cine tiene cabida en estos tiempos?

–Jajajajaja... Categóricamente mi cine no tiene cabida en España. No en la actualidad. Yo me autoboicoteo como mis criaturas. Me dedico a incomodar al público y a cambiar mi estilo en cada trabajo. Dos cosas nefastas para el éxito. Estoy aprendiendo a no ponerlo todo en mi contra. Veremos.

–¿La pandemia ha sacado a la luz a muchos monstruos de apariencia normal?

–Tras el covid vamos a vivir unos “locos años 20”, la gente necesitará reír, comedias, disfrutar... pero con una enorme conciencia de la tragedia y una visión menos superficial de la vida. Llevo años esperando una bofetada como esta para la sociedad. Es una pena que los que más la necesitan sean los menos afectados.

–¿Qué monstruo se llevaría a una isla desierta?

–Me llevaría al “lago viviente”, esa criatura que cede su espacio para evitar conflictos, reduciéndose hasta desaparecer... y trataría de cuidarla y que aprendiera a defender su espacio, conmigo.