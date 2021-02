El peligro del proteccionismo

Antes que nada, hay que tener en cuenta que la música no conoce fronteras. Las escuelas nacionales se han ido conformando a lo largo de la historia gracias al intercambio de compositores e intérpretes. La fluida comunicación entre países, a lo largo del continente europeo, ha sido el germen que ha configurado el inmenso patrimonio musical que Europa ha edificado a lo largo de los siglos y que tiene su fuerza, precisamente, en su carácter transfronterizo. Los continuos viajes de Mozart, por ejemplo, fueron determinantes en su proceso creativo, y otros compositores, más estables en su lugar de origen, recibían continuas influencias de los artistas que venían de otros lugares. Este intercambio fomentó una mixtura que ha sido esencial y que, por ejemplo, ya en el Barroco provocó un florecimiento creativo impresionante. Por lo tanto, no hay nada más empobrecedor que los intérpretes de fuera no puedan actuar en España y, a su vez, los españoles en otros países europeos.

El problema es otro y no se quiere ver porque es muy fácil la queja sin una reflexión previa. La raíz del fallo del sistema español es estructural y no se remite a que, en un momento determinado, un programador considere, con ese esnobismo nuestro tan arraigado, que siempre lo que viene de fuera es mejor. Esta absurda reflexión ha hecho mucho daño a la música española a lo largo de la historia. También es igual de dañina la contraria, la pretensión de que hay que contratar a un artista por el mero hecho de haber nacido en un sitio determinado sin tener en cuenta unos criterios básicos de calidad. Por lo tanto, lo que hace falta son criterios comunes, igualdad de oportunidades y que los músicos españoles estén presentes en las programaciones, independientemente de las coyunturas adversas. Está muy bien que ahora se acuda a la contratación de nuestros artistas con más énfasis, pero mejor aún será el trabajar en proyectos de futuro, en armar ideas que vayan más allá del momento actual. El equilibrio, como en casi todo, aquí también es básico.

La clave reside en otro proceso en el que no se aprecia el mismo espíritu reivindicativo: es imprescindible un apoyo decidido a los nuevos valores, en ciclos adecuados que les permitan iniciar sus carreras con solvencia; un buen sistema de becas y ayudas para que la formación musical se complete en diferentes territorios, lo cual resulta muy enriquecedor para el músico, y, por último, una coordinación nacional solvente y estable que posibilite el abordaje de proyectos en diversos formatos, y que esta doble vertiente pueda ser llevada a otros países con un soporte económico adecuado que haga sostenibles las actividades en giras internacionales. Así es como funciona, y de qué manera, en el resto de Europa, donde los artistas autóctonos y los extranjeros conviven en las programaciones de teatros y auditorios y los locales tienen un decidido apoyo por parte de sus regiones y del Estado. Mientras no se enfoque claramente el asunto, nada se solucionará y, al final, lo conseguido hoy puede quedar en agua de borrajas a la vuelta de unos meses o de un año, a más tardar. Una lectura del magnífico ensayo “Los europeos”, de Orlando Figes, es esclarecedora por la brillantez que explica la transformación de la vida musical, y cultural en general, en Europa a lo largo del siglo XIX.